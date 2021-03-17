新华社马尼拉3月17日电（记者闫洁 袁梦晨）菲律宾政府16日晚宣布，为遏制疫情反弹，菲律宾将暂时禁止外国公民和部分海外菲律宾人入境。此禁令本月20日起生效，为期一个月。

菲律宾政府发布的声明说，持海员签证人员、因医疗原因来菲人员及随行者、在海外遭遇困境而回国的菲律宾人以及出于紧急情况和人道主义等原因确需入境者，可在特定条件下享受豁免。

菲律宾民航局也于16日宣布，自18日起将从马尼拉国际机场入境的旅客人数限制在每天1500人以下，为期一个月。

菲律宾政府去年3月中旬开始在首都马尼拉及周边省份实施严格封锁措施，6月开始放宽限制，8月因疫情反弹“复封”。为重振经济，菲律宾近来已逐渐放宽限制措施。

近期，菲律宾疫情呈现快速反弹趋势。菲律宾卫生部16日报告，当天全国新增新冠确诊病例4437例，累计确诊超63.1万例。15日报告新增确诊病例5404例，创7个月以来的日增新高。菲律宾政府认为，近期新增确诊病例增多，部分原因是一些民众未遵守政府防疫规定。此外，多种变异新冠病毒的出现也使疫情形势严峻。

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