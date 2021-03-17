符园园 鲁扬 【巴西】古娜

武汉江汉路步行街熙熙攘攘的人群，长江大桥下悠闲锻炼的老人，夜晚闪烁的璀璨霓虹……这是前不久巴西环球电视台著名综合类节目《奇妙人间》播出的武汉场景。

巴西《奇妙人间》节目截图。

在这期节目中，主持人用抠像技术，以“云旅游”的形式，向观众展现了新冠肺炎疫情发生一年后武汉的变化。若泽·雷纳托，这位在武汉生活多年的巴西人，通过节目镜头向人们讲述了这座英雄城市是如何走出疫情阴霾，并逐渐恢复往日的生机。

雷纳托，中文名字叫任途，来自巴西圣保罗州。2010年他来到中国，在华中科技大学攻读公共管理硕士专业学位。2013年毕业后，他协助华中科技大学筹备将赴巴西米纳斯吉拉斯联邦大学汉语教学的教师团队。一年后，他留在华中科技大学攻读博士学位，并在武汉开始从事教育研究与咨询工作至今。

“2019年12月时我还在中东休假，当时开始有消息说武汉出现了一种未知病毒，我很害怕，以为又是‘非典’。”雷纳托说。由于工作需要，他于2020年1月15日再次返回武汉。

若泽·雷纳托。受访者供图

回到武汉，当地政府就告诉他目前的风险和有关注意事项。雷纳托表示，当时武汉市民被动员起来，团结协作应对疫情。“政府告诉人们将采取什么行动，人们应用什么形式捍卫城市和挽救人们的生命。大家都被清楚告知了所有信息，也都参与到这场战斗中来。”

雷纳托坦言，由于担心疫情风险，他还是决定离开武汉在白俄罗斯女友住处待了10个月。

随着疫情逐步被控制，雷纳托于2020年10月15日返回中国，他在天津结束必要的隔离后，回到武汉。虽然时隔数月，武汉的变化至今仍让雷纳托深感惊叹：到处都是科技的身影，比如各种测体温设备、二维码登记、数字支付等等；人人都戴着口罩，非常注重日常防护……“武汉更现代化了，人们更好客、更亲切了，生活充满活力，我有种宾至如归的感觉！”他说道。

若泽·雷纳托。受访者供图

在雷纳托看来，中国能够成功控制疫情，首先是贯彻了生命至上的理念。疫情发生后，中国政府立即采取了有效的措施，及时阻断疫情传播渠道；其次，进行了科学决策和科学部署，很好地保护了人民的生命健康；另外，中国对全民进行科普教育和动员，开展防疫科普宣传；而科技的应用，也在疫情防控中起到了至关重要的作用。

对于中国启动新冠疫苗接种，雷纳托认为，接种疫苗是全球合作抗疫的最佳方式。他表示，“符合（接种）条件的话我肯定会去接种的。”

除了疫苗接种，雷纳托认为保持良好卫生习惯也是一个重要方面。“中国政府一直告诉人们要戴口罩、做好预防措施和注意卫生健康，所以在中国很安全，因为大家都非常注意防护。” 在他看来，这些措施是中国能够战胜新冠病毒的关键。

雷纳托表示，巴西的国旗上印有一句格言：“秩序与进步。”中国抗疫取得的成绩恰恰是“秩序与进步”的体现。“不管是武汉，还是其他城市，都采取了相同的防疫措施，人们也都自觉配合。”雷纳托说，“中国在抗疫过程中积累了很多宝贵经验，巴西和中国可以互相交流、彼此借鉴，共同应对疫情。”

（作者古娜系人民网葡文频道外籍员工）

(责编：崔越、刘慧)