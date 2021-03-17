新华社东京3月17日电（记者华义）据日本共同社16日报道，神奈川县政府当天宣布，两名变异新冠病毒感染者死亡。这是日本首次报告感染变异新冠病毒死亡病例。此外，日本首相菅义伟当天接种了新冠疫苗。

共同社报道说，这两名居住在神奈川县的男性感染者是本月死亡的。他们都没有去过国外，感染途径不明，目前尚不清楚他们感染的是哪种变异新冠病毒。

据日本广播协会电视台报道，日本已有300多变异新冠病毒感染确诊病例，有的感染了英国出现的变异新冠病毒，有的感染了南非或巴西等国出现的变异新冠病毒。

菅义伟16日接种了由美国辉瑞公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。据日本媒体报道，菅义伟计划4月前往美国会见美国总统拜登，在赴美之前菅义伟和随行人员将全部接种两剂新冠疫苗。

日本2月17日启动新冠疫苗接种计划，截至3月16日，日本共完成约36万剂疫苗的接种工作。

据日本广播协会电视台报道，日本16日新增新冠确诊病例1134例，累计确诊449739例；新增死亡病例57例，累计死亡8689例。

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