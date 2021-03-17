新华社圣地亚哥3月16日电 新闻分析：智利如何快速推进新冠疫苗接种

新华社记者 尹南 张笑然

智利总统皮涅拉16日宣布，智利大约1900万人口中已有超过500万人接种了至少一剂新冠疫苗。英国牛津大学等机构开展的“用数据看世界”项目统计显示，截至3月15日，智利每百人的新冠疫苗接种量为36.59剂，居全球第四。智利是如何做到快速推进新冠疫苗大规模接种的？

首先，作为智利现阶段主要接种疫苗的中国科兴疫苗今年一季度及时足量到位，为智利顺利开展大规模接种提供了保障。

智利科技部长顾夫日前介绍说，吸引疫苗生产企业在智利开展Ⅲ期临床试验，是智利优先、充足获取疫苗的重要策略，包括中国科兴疫苗、康希诺疫苗在内的多款疫苗在智利开展了Ⅲ期临床试验。顾夫还表示，智利有过多次参与这类临床试验的经验，有一批高水平的免疫学家和流行病学家为相关研究提供支持。

在智利主持科兴疫苗Ⅲ期临床试验的智利免疫学与免疫治疗千年研究所所长卡莱尔希斯说，他所在机构早在疫情暴发前就同中国科兴公司建立了良好合作关系，因此2020年年初双方就已开始探讨疫苗合作。

智利卫生部长帕里斯告诉新华社记者，智方对科兴疫苗的安全性和有效性有着很好的评估结果，这款疫苗可在2至8摄氏度的条件下保存，方便分发运输。“我们非常高兴、非常感谢能使用这款疫苗。”

今年1月下旬起，多批科兴疫苗陆续运抵智利，助力智利于2月3日启动全国新冠疫苗大规模接种。总统皮涅拉已于日前接种了第二剂科兴疫苗。

智利早在疫情初期便积极关注相关动态消息，制定了灵活、务实的疫苗获取策略。智利外交部副部长亚涅斯日前在新闻发布会上介绍说，智利政府发动驻外机构和人员积极在全球收集最新权威信息，与有关机构保持密切沟通，参与世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”，设定多套疫苗获取备选方案，成功规避了部分地区限制疫苗出口以及部分药企延迟交货的风险，保障新冠疫苗大规模接种顺利进行。目前智利已批准3款新冠疫苗在该国紧急使用。

此外，智利坚实的基层医疗网络和民众对疫苗接种的支持，也是该国顺利推进疫苗大规模接种的关键因素。

智利多年来打造的公立医疗体系和全国免疫计划在这次新冠疫苗接种中发挥了巨大作用。此次智利在全国设立了约1500个疫苗接种中心，疫苗的预订、分发、接种以及统计数据上传等各环节高效有序。智利民众接种疫苗的积极性也很高，有利于疫苗接种顺利推进。

智利卫生部16日宣布，截至15日21时，该国较前一日新增新冠确诊病例4591例，累计确诊900782例；新增死亡病例17例，累计死亡21789例。智利政府计划今年上半年完成1500万人的接种目标。虽然现阶段智利日增确诊病例数仍然较多，但该国政府预计，4月中旬以后，随着完成两剂新冠疫苗接种的人群比例上升，疫苗预防新冠的效果将逐步显现。

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