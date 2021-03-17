新华社约翰内斯堡3月16日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心16日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例4041835例，累计死亡108064例。其中南非确诊病例数最多，截至16日累计确诊1530966例，累计死亡51560例。

南非和津巴布韦等一些国家已经度过了第二波疫情高峰。近来南非单日新增确诊病例数正在迅速降低，从高峰时期的日增确诊逾1万例下降至1000例左右。

津巴布韦新闻部长莫妮卡·穆茨万古瓦16日在内阁记者会上宣布，考虑到该国新冠疫情正在缓解，政府将从17日起进一步放宽限制措施，包括健身房和体育设施重新开放、餐厅允许堂食等。

但肯尼亚、赞比亚等国已开始或即将面临第三波疫情。肯尼亚卫生部日前表示，该国正经历第三波新冠疫情，新增确诊病例数屡创新高。16日该国新增确诊病例1064例，累计确诊115031例，累计死亡1925例，累计治愈88781例。肯尼亚卫生部长穆塔希·卡圭说，据估测，肯尼亚新冠病毒检测阳性率已从1月的2%上升至13%，民众应继续严格遵守戴口罩和保持社交距离等防疫规定。

赞比亚卫生部长乔纳斯·昌达16日表示，政府正采取一系列相关措施，为可能到来的第三波疫情做准备，尽量避免疫情反弹。

疫苗接种在非洲多国继续展开。

穆茨万古瓦16日说，津巴布韦政府决定将养老院等看护机构工作人员、烟草行业从业者和学校教职员工纳入新冠疫苗接种计划，相关行业从业人员可凭从业证明或证件前往指定医院接种疫苗。

纳米比亚卫生部16日发布新冠疫苗采购招标公告，邀请有意向的新冠疫苗制造商和分销商向政府提交投标书。卫生部说，竞标过程根据国家公共采购政策进行，纳米比亚的目标是为60%至80%的人口接种疫苗。目前纳米比亚通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”可能接收到的疫苗只能覆盖该国人口的20%，因此还需要从其他渠道获得疫苗。

近日欧洲和其他一些国家因担忧接种后可能出现血栓风险，已陆续宣布暂停使用英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗。非洲多国对这款疫苗的态度并不一致。

塞内加尔卫生部16日表示，没有科学依据表明阿斯利康新冠疫苗有严重副作用，因此塞内加尔将继续使用该国通过“新冠肺炎疫苗实施计划”接收到的阿斯利康疫苗。

加纳食品药品管理部门16日说，自3月初启动新冠疫苗接种工作以来，该国尚未出现接种阿斯利康疫苗与血栓关联的病例报告。该部门将继续联合有关专家加强监测，确保公众健康。

几内亚比绍抗击新冠高级委员会15日宣布将该国全国新冠疫苗接种计划启动时间延后至5月份，以研究阿斯利康新冠疫苗可能带来的副作用。（执笔记者：荆晶；参与记者：吴长伟、张改萍、黎华玲、邢建桥、赵宇鹏、张玉亮、许正）

(责编：于洋、刘洁妍)