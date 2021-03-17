新华社伊斯坦布尔3月16日电 综合新华社驻中东地区记者报道：因近来境内新冠病毒传播得到一定程度的抑制，以色列自16日起进一步放开航空旅行。中东多国继续推进疫苗接种工作。

根据以色列内阁的决定，以色列自16日起允许从任何地方出发的航班入境，但仍授权卫生部取消任何被认为可能危害公众健康的特定航班。

以卫生部16日数据显示，当天新增确诊病例1718例，累计确诊822507例；新增死亡病例18例，累计死亡6047例；新增治愈病例2160例，累计治愈790136例。以国家冠状病毒信息和知识中心16日表示，以新冠病毒基本传染数目前已降至0.72。在传染病防控中，这个数值低于1意味着疫情在减弱。

黎巴嫩卫生部16日说，全国新增确诊病例3480例，累计确诊423433例；新增死亡病例52例，累计死亡5474例；累计治愈333648例。黎巴嫩累计已有超过9.6万人接种第一剂新冠疫苗，超过2.2万人接种第二剂。

卡塔尔卫生部16日说，当天新增确诊病例479例，累计确诊171212例；累计死亡268例；累计治愈158853例。卡塔尔疫苗接种进展顺利，目前全国15%以上的成年人接种了疫苗，累计接种疫苗51万剂。

土耳其卫生部官网16日晚数据显示，新增确诊病例16749例，累计确诊2911642例；新增死亡病例71例，累计死亡29623例；累计治愈2734862例。截至16日晚，土耳其已完成超过1195万剂新冠疫苗接种。

阿尔及利亚16日报告新增确诊病例130例，累计确诊124540例；累计死亡3045例。阿政府说，由于疫情的发展，从17日起调整防疫措施，实行宵禁的省从19个减少到16个，但原先实行的防止人员聚集的措施仍然有效。

叙利亚卫生部官员16日表示，叙最近两周确诊病例呈明显增长趋势，首都大马士革是确诊病例和死亡病例最多的地区。叙卫生部当天发布的数据显示，新增确诊病例100例，累计确诊16656例；新增死亡病例6例，累计死亡1110例；新增治愈83例，累计治愈11141例。

伊朗卫生部16日通报，境内新增确诊病例8380例，累计确诊1763313例；新增死亡病例97例，累计死亡61427例；新增治愈病例7059例，累计治愈1506360例。按疫情风险从高到低划分，目前全国红色、橙色、黄色和蓝色风险城市各有9个、31个、295个和113个。伊历新年期间，红色、橙色和黄色风险城市中的高风险行业将暂停营业。

埃及卫生部16日数据显示，新增确诊病例640例，累计确诊192195例；新增死亡病例44例，累计死亡11384例；新增治愈病例322例，累计治愈148089例。（执笔记者：王峰；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、夏晨、张淼、熊思浩、涂一帆、郑一晗、王尚、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、李碧念、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、刘宗亚）

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