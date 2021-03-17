新华社布鲁塞尔3月16日电 （记者潘革平）“庆祝中国与比利时建交50周年飞机绘画比赛”16日举行线上颁奖仪式，深圳中新中学高小致创作的《C919》获得一等奖。

这场面对中比两国学生、以飞机为主题的绘画比赛由比利时奥斯坦德—布鲁日国际机场主办发起，除一等奖作品《C919》外，另有三幅作品分别获得二、三等奖。

奥斯坦德—布鲁日国际机场首席执行官埃里克·杜马斯在颁奖仪式上说：“我们在比中之间打造‘空中丝路’、促进两国经济贸易发展的同时，也期待为双方文化交流贡献力量。”他说，面对新冠疫情，中国迅速采取了最全面、最严格的防控举措，为世界抗疫构建了关键防线，为国际抗疫合作树立了榜样。“疫情期间，机场对华合作几乎没有受到影响，这更坚定了我们开展对华合作的决心和信心。”

出席颁奖仪式的中国驻比利时大使馆教育参赞郑保国在致辞时说：“今年中比两国将迎来建交50周年。希望奥斯坦德—布鲁日机场抓住机遇，成为连接中国比利时乃至中国欧洲之间空中运输的枢纽，并为促进两国人文交流作出积极贡献。”

奥斯坦德—布鲁日国际机场距离布鲁日市中心25公里，是进入西欧的门户。多年来，机场积极参与“一带一路”建设，2020年开通了奥斯坦德到上海、南昌、石家庄等多个中国城市的“空中丝路”货运直达航班。

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