人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

比利时举办飞机绘画比赛庆祝中比建交50周年

2021年03月17日14:51 | 来源：新华社
小字号

　　新华社布鲁塞尔3月16日电 （记者潘革平）“庆祝中国与比利时建交50周年飞机绘画比赛”16日举行线上颁奖仪式，深圳中新中学高小致创作的《C919》获得一等奖。

　　这场面对中比两国学生、以飞机为主题的绘画比赛由比利时奥斯坦德—布鲁日国际机场主办发起，除一等奖作品《C919》外，另有三幅作品分别获得二、三等奖。

　　奥斯坦德—布鲁日国际机场首席执行官埃里克·杜马斯在颁奖仪式上说：“我们在比中之间打造‘空中丝路’、促进两国经济贸易发展的同时，也期待为双方文化交流贡献力量。”他说，面对新冠疫情，中国迅速采取了最全面、最严格的防控举措，为世界抗疫构建了关键防线，为国际抗疫合作树立了榜样。“疫情期间，机场对华合作几乎没有受到影响，这更坚定了我们开展对华合作的决心和信心。”

　　出席颁奖仪式的中国驻比利时大使馆教育参赞郑保国在致辞时说：“今年中比两国将迎来建交50周年。希望奥斯坦德—布鲁日机场抓住机遇，成为连接中国比利时乃至中国欧洲之间空中运输的枢纽，并为促进两国人文交流作出积极贡献。”

　　奥斯坦德—布鲁日国际机场距离布鲁日市中心25公里，是进入西欧的门户。多年来，机场积极参与“一带一路”建设，2020年开通了奥斯坦德到上海、南昌、石家庄等多个中国城市的“空中丝路”货运直达航班。

(责编：于洋、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部