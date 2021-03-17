人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

死亡、破坏、流离失所——叙利亚危机十年未停

2021年03月17日11:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 3月16日，联合国难民署发布《死亡、破坏、流离失所——叙利亚危机十年未停》一文，原文如下：

联合国难民署高级专员菲利普·格兰迪近日就叙利亚十年危机发表以下声明。

叙利亚的十年危机给人类造成了难以想象的苦难和痛楚。这个世界让叙利亚人失望了。我作为联合国难民署高级专员，负责引领应对这一当代最大规模的难民危机，如今危机爆发已十周年，我心情十分沉重。对全球的领导者来说，这场残酷和可怕的危机提醒着他们，这十年间的死亡、破坏和流离失所就发生在他们眼前。

十年危机让半数的叙利亚人被迫逃离家园，其中550多万人在该地区沦为难民，还有数十万人流落在130个国家。另外还有670万叙利亚人成为境内流离失所者。十年间，叙利亚所有的城镇和村庄几乎都遭受了战火蹂躏，境内人道主义状况惨淡，物资匮乏到难以为继。

新冠肺炎疫情导致经济衰退，援助日益减少，叙利亚难民已陷入空前的绝望。90%在黎巴嫩的叙利亚人生活在赤贫之中。其实在约旦、黎巴嫩、土耳其和伊拉克这些东道国，因生计丧失、失业率上升和新冠肺炎疫情打击而生活在贫困线下的本国人民也有数百万。

与此同时，我们也看到了各方慷慨施援，拯救了数百万叙利亚人的生命。叙利亚的邻国为数百万难民提供庇护，承担了巨大的责任，而他们的经济、稀缺资源、基础设施和社会都面临着重重压力。

放眼外界，声援叙利亚难民的浪潮促使许多政府改变政策，为难民和东道国家提供切实的帮助，包括支持接收难民、协助难民家庭团聚、为叙利亚难民提供人道主义签证、奖学金和其他安全合法的援助途径。

任这场危机再严重，也不能打击我们同叙利亚人站在一起的决心，相反，我们必须要携手加倍努力，支持难民和东道社区。这是我们为叙利亚和这一地区该做的事情。

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部