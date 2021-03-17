人民网讯 3月16日，联合国难民署发布《死亡、破坏、流离失所——叙利亚危机十年未停》一文，原文如下：

联合国难民署高级专员菲利普·格兰迪近日就叙利亚十年危机发表以下声明。

叙利亚的十年危机给人类造成了难以想象的苦难和痛楚。这个世界让叙利亚人失望了。我作为联合国难民署高级专员，负责引领应对这一当代最大规模的难民危机，如今危机爆发已十周年，我心情十分沉重。对全球的领导者来说，这场残酷和可怕的危机提醒着他们，这十年间的死亡、破坏和流离失所就发生在他们眼前。

十年危机让半数的叙利亚人被迫逃离家园，其中550多万人在该地区沦为难民，还有数十万人流落在130个国家。另外还有670万叙利亚人成为境内流离失所者。十年间，叙利亚所有的城镇和村庄几乎都遭受了战火蹂躏，境内人道主义状况惨淡，物资匮乏到难以为继。

新冠肺炎疫情导致经济衰退，援助日益减少，叙利亚难民已陷入空前的绝望。90%在黎巴嫩的叙利亚人生活在赤贫之中。其实在约旦、黎巴嫩、土耳其和伊拉克这些东道国，因生计丧失、失业率上升和新冠肺炎疫情打击而生活在贫困线下的本国人民也有数百万。

与此同时，我们也看到了各方慷慨施援，拯救了数百万叙利亚人的生命。叙利亚的邻国为数百万难民提供庇护，承担了巨大的责任，而他们的经济、稀缺资源、基础设施和社会都面临着重重压力。

放眼外界，声援叙利亚难民的浪潮促使许多政府改变政策，为难民和东道国家提供切实的帮助，包括支持接收难民、协助难民家庭团聚、为叙利亚难民提供人道主义签证、奖学金和其他安全合法的援助途径。

任这场危机再严重，也不能打击我们同叙利亚人站在一起的决心，相反，我们必须要携手加倍努力，支持难民和东道社区。这是我们为叙利亚和这一地区该做的事情。

(责编：于洋、常红)