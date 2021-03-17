人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者郑彬）日前，针对欧盟领导人称“中国对外提供疫苗极其有限但大肆宣传”的不当言论，中国驻欧盟使团团长张明大使做出了回应。

张明大使表示，早在去年五月，习近平主席就表示，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。当前，全球范围内疫苗供应紧张，发达国家已经预购大多数疫苗资源，很多发展中国家甚至拿不到一剂疫苗。在此背景下，中国无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗，并承诺向“新冠疫苗实施计划”（COVAX）首批提供1000万剂疫苗，正是履行了我们对疫苗公共产品的承诺。

中国先期提供有限的疫苗，旨在帮助发展中国家优先保护好冒着高风险挽救生命的医护人员等群体，使医疗系统能够在压力下保持有效运转，解决燃眉之急。这是我们的初衷。我们认为这样的事情应该做、也宜早做，因为在所有人安全之前没有人真正安全。当然，中国不是“魔术师”，没有能力包揽全世界的疫苗供应，实现疫苗全球公平可及，需要国际社会的团结合作，发达国家尤其应该更快、更多地提供帮助。

至于说中国“大肆宣传”，我不知道这种说法从何而来？我们只是做我们应该做的事。至于一些国家领导人去机场迎接中国疫苗，或是公开接种中国疫苗，那不过是责任感的表达方式，也是人类感情的自然流露，应予尊重，不必多虑。我们在疫苗问题上的立场和行动再明白不过，疫苗是应对疫情的有力工具，不是地缘政治工具，不应该政治化。

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