人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者郑彬）近期，欧盟针对中国全国人大完善香港选举制度决定发表声明，指责中国政府违反国际承诺，违反“一国两制”，是民主的倒退。对于欧方的荒谬言论，中国驻欧盟使团团长张明大使在日前出席欧洲政策中心举办的活动上给予了坚决回应。

张明大使表示，欧方指责中方完善香港选举制度的决定违背了中方在《中英联合声明》中所作国际承诺，这是故意混淆香港的宪制基础。《中英联合声明》本质上是英国将其非法占据的中国领土归还给中国的双边条约。《中英联合声明》关于对香港的基本方针政策作为中方的政策宣示，已充分吸收并体现在全国人大所制定的基本法中。香港回归祖国后，中国政府治理香港特别行政区的法律依据是中华人民共和国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。《中英联合声明》也没有哪一条、哪一款赋予外国干预香港事务的权利。违反国际承诺的指责是没有法律依据的。

此外，欧方指责中方有关决定破坏了“一国两制”，这完全曲解“一国两制”的内涵，对“一国”和“两制”关系理解存在的严重偏差。“一国”与“两制”是源与流的关系。没有“一国”，就没有“两制”。乱港分子在外部势力支持下，打砸抢烧，煽动对立，企图瘫痪立法会，甚至煽动香港独立搞分裂，严重危害国家安全，是对“一国两制”的颠覆行径。中国全国人大作出完善香港选举制度决定目的就是为了坚持和捍卫“一国两制”。

事实上，香港民主制度只是在回归祖国后才起步的，而之前150年英国殖民统治下绝无民主可言。有人将暴乱行为视为民主自由表达。近日，前香港立法会主席范徐丽泰女士就外界对全国人大决定的质疑提出反问：“到底什么是民主？”她表示，“民主就是如果意见不同，大家可以讨论。甚至你听了我的意见，不喜欢可以调头就走。但你不能打我，不能烧我。”香港每年都有各类团体依法组织和平的游行活动，这是民主。然而，2019年延续半年之久的暴乱明显违背这一价值，让香港处在社会秩序濒临崩溃的边缘。欧方曾多次公开把这些暴乱分子称为“民主人士”。一些中国民众将欧方在香港暴乱和美国国会山事件上的立场作了对比，结论是典型的“双重标准”案例。

欧方指责中方决定降低了香港政治多元化，这是完完全全的误读。环顾世界，要求管治者爱国根本不是一个争议性议题，而是理所当然的基本政治伦理。早在20世纪80年代，邓小平先生就明确提出“爱国者治港”，谈到“港人治港”有个界线和标准，就是必须由以爱国者为主体的港人来治理香港。爱国者的标准是，尊重自己民族，诚心诚意拥护祖国恢复行使对香港的主权，不损害香港的繁荣和稳定。今天这个标准仍然适用。我们讲不爱国的人不能进入香港特别行政区的管治架构，不等于说要排斥反对派，这不能简单划等号。反对派里面也有爱国者，仍然可以依法当选。真正害怕这一原则，并极力鼓动反对的人，只会是那些意图损害中国和香港利益的极少数违法者。这些人的行为在任何国家都会依法得到惩治。3月8日，欧洲议会剥夺了3名欧洲议员的豁免权，以便引渡他们回母国受审。这表明欧盟完全认同相关成员国《宪法》关于自治区必须维护国家利益的规定，认为这不会破坏自治地区的“基本自由、政治多元化和民主原则”。为什么在香港问题上就换了一把尺子呢？

此外，欧方还质疑中方决定与基本法所规定的普选目标背道而驰。实际上，此次修改完善香港选举制度，对基本法第45条、第68条没有改一个字、一个标点符号。这两条所确立的香港特区行政长官和立法会议员选举最终达至普选的目标不会改变，中央政府从来都坚定支持香港特别行政区循序渐进发展符合香港实际情况的民主制度。

张明大使最后重申，香港选举制度是中国的地方选举制度，如何设计、如何发展、如何完善完全是我们自己的事。希望欧方恪守国际法原则和国际关系基本准则，全面准确理解尊重“一国两制”，真心诚意支持香港繁荣稳定，不以任何方式干预香港事务和中国内政，这也符合欧方的利益。

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