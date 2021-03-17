人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者郑彬）近期，有欧洲当地媒体报道称，欧盟准备就所谓新疆人权问题对中国官员采取制裁措施。日前，在出席欧洲政策中心举办的活动上，中国驻欧盟使团团长张明大使向欧洲民众详细阐述了中国政府在涉疆问题上的政策立场并有力驳斥了欧方的不当言行。

张明大使表示，我注意到了媒体的相关报道，对此表示严重关切。我们历来主张不干涉内政，反对动辄采取制裁的错误做法，更反对无视事实的肆意捏造。新疆是中国面积最大的省级行政区和民族自治区。中华人民共和国成立后，在新疆等少数民族聚居地区实施民族区域自治制度。中国宪法规定，各民族一律平等，禁止对任何民族的歧视和压迫。由于外部极端势力渗透，新疆一度成为暴恐活动重灾区。我们知道欧洲深受恐怖袭击之苦，而发生在新疆的暴恐事件残暴程度更甚于欧洲。20世纪90年代以来共发生了数千起暴恐事件，大量无辜群众罹难，数百名公安民警殉职。为了遏制极端主义和恐怖势力，中国参与了国际反恐斗争，一方面打击暴恐势力，同时采取了预防性反恐和去极端化措施，收到积极效果。

对于一些人诋毁新疆反恐去极端化措施的行为，张明大使驳斥道，事实上，新疆面临的问题是反恐怖、去极端化、反分裂的问题，而不是什么人权问题，也从来不存在所谓“种族灭绝”、“强制劳动”和“宗教压迫”。新疆开展职业培训和去极端化教育工作是在借鉴和吸收国际社会反恐经验的基础上开展的。联合国《防止暴力极端主义行动计划》指出，贫困、失业、教育程度低，以及暴力极端主义团体歪曲和利用宗教信仰、族裔差异和政治思想等是形成暴力极端主义的背景和成因，应向受影响者提供教育机会、职业培训资源和经济机遇，鼓励他们脱离暴力极端主义团体。为此，世界很多国家设立“去极端化中心”“教育转化中心”进行去极端化改造。中方措施与美国、英国、法国的去极端化做法本质上并无二致。在这过程中，中国政府严格执行宪法和法律关于尊重和保障人权的规定，依法保护劳动者权利，想方设法为新疆各族人民提供培训、创造就业，鼓励、帮助和支持他们勤劳致富，用自己的双手摆脱贫困，过上更好的生活。

张明大使介绍说，实践证明，中国新疆所采取的措施，恰恰是对联合国有关行动计划的积极响应和有益探索与实践。目前，新疆已连续4年多未发生暴恐案件，新疆民众拥护政府的综合施策，因为大家感到安全和舒心，晚上可以安心睡觉了，餐厅影院可以开到深夜了，人民的生命权、健康权、发展权得到了最大程度保障。去年在疫情冲击下，新疆居民人均收入增长率仍超过3.2%，这是来之不易的。

张明大使表示，新疆稳定不是所有人都愿意看到的，一些极端反华人士就不愿意，他们编织了太多的涉疆谎言，包括所谓的“集中营”“种族灭绝”“强迫劳动”等等，纯属恶意政治炒作，意在剥夺新疆各族工人、农民、男女老幼追求美好生活的权利，借此损害中国的安全和发展利益。这是断然不能任其得逞的。欧盟反对虚假信息，这些是比虚假信息更无耻的谎言。法国作家马克西姆·维瓦斯去年出版了《维吾尔族假新闻的终结》一书，对此作了深刻揭露剖析。我希望欧盟及成员国不要以意识形态划线，坚持客观理性，拒绝虚假信息和谎言。

对于所谓的欧盟涉疆制裁问题，张明大使表示，我想强调，制裁是对抗行为。基于谎言搞制裁，只能理解为蓄意损害中国人民的安全和发展利益。保护中国人民的安全，维护他们的福祉，是中国政府的神圣职责。我们希望对话，不希望对抗，请欧方三思而行。若有人执意要搞对抗，责任所在，不敢有负国民，别无选择，惟有奉陪。

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