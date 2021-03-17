新华社华盛顿3月16日电 （记者徐剑梅、邓仙来）美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯16日在一份声明中说，美国和墨西哥边境非法移民数量达到20年来最高水平，美方驱逐了大多数单身成年非法移民和非法移民家庭，但不会驱逐无人陪伴的非法移民儿童。

马约卡斯说，美国政府正在建设新的非法移民儿童收容设施，与墨西哥合作助其接收被美国驱逐的非法移民家庭，并针对避难申请者制订方案。他说，拜登政府的目标是建立“安全、合法、有序的移民体系”，既要保障边境安全，又要依法解决非法移民儿童困境，促使他们家庭团聚。

美国海关和边境保护局数据显示，今年2月，美国执法人员在美墨边境逮捕或驱逐了逾10万名非法移民，为2019年以来单月最高。美媒16日报道说，目前在美墨边境被拘留的非法移民儿童超过4200人，其中近3000人被拘留时间已超过72小时法定时限，两个数据均创历史新高。

据报道，美墨边境非法移民主要来自墨西哥及中美洲国家萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯。面对美墨边境再度涌起的移民潮，美国共和党人指责拜登政府放松移民政策，导致美墨边境“危机”；拜登政府则将移民潮归因于非法移民来源地国的“贫困、暴力和腐败”、新冠疫情冲击及特朗普政府举措。

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