人民网布鲁塞尔3月16日电 （记者 张朋辉）欧洲专利局16日发布的2020年专利数据显示，欧洲专利局去年收到的来自中国的专利申请达13432项，同比增长了9.9%，在主要专利申请国家中增速最快。

数据显示，欧洲专利局去年共收到 180250 项专利申请，略低于 2019 年的181532项。中国专利申请逆势上扬，其中中国专利申请最多的前三个技术领域是“数字通信”、“计算机技术”和“电力机械、仪器、能源类”，中国数字通信专利申请占欧洲专利局受理总数的26.5%。在生物技术、有机精细化学、医疗技术领域，中国企业申请量增长最快。

在公司排名中，华为去年专利申请量达3113项，仅次于三星，为欧洲专利局第二大专利申请者。另外，广东 Oppo 移动、小米、京东方和中兴2020年专利申请量位居中国企业前五名。

欧洲专利局总裁安东尼奥·坎皮诺斯表示，尽管去年面对严峻的挑战，但中国企业能够在越来越多的技术领域凸显强劲的专利申请势头。这是一个好消息，因为对一个更健康、更安全、更可持续的世界及推动经济复苏而言，创新要比以往任何时候都更加重要。”

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