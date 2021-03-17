新华社北京3月16日电 国家主席习近平3月16日晚同特立尼达和多巴哥总理罗利通电话。

习近平指出，特多是中国在加勒比地区的重要合作伙伴。新冠肺炎疫情发生后，中特同舟共济、守望相助。特多是拉美和加勒比地区首个向中国捐赠抗疫物资的国家，中方也通过多种渠道向特多提供防疫物资和技术援助。中方愿同特多加强疫苗合作，继续支持特多抗击疫情。特多在加勒比国家中率先参与共建“一带一路”。中方愿同特多深化传统友谊，巩固能源、电信、基础设施等传统领域合作，积极拓展新能源、数字经济、互联互通等新领域合作，推动中特全面合作伙伴关系迈上新台阶。

习近平强调，今年是中国恢复在联合国合法席位50周年。中方不会忘记特多给予的宝贵支持，赞赏特多在涉港、涉疆、涉台等问题上支持中方正当立场。中方愿同特多在国际和多边事务中加强协作，维护发展中国家共同利益，推动构建人类命运共同体。希望特多继续为促进中国同加勒比国家关系发展以及中拉整体合作发挥积极作用。

罗利热烈祝贺中国共产党成立100周年。他表示，中国共产党领导中国人民在经济、科技、扶贫等领域取得举世瞩目的伟大成就。在习近平主席坚强领导下，中国率先成功应对新冠肺炎疫情。同时，中国为世界上其他国家经济社会发展提供宝贵支持和帮助，为国际社会抗击疫情发挥重要领导作用。中国共产党完全应该为自己感到骄傲。特多对华关系基于平等和友谊。特多坚定恪守一个中国原则，致力于同中国加强各领域合作，并就地区事务密切沟通。特多愿同中方积极推进共建“一带一路”。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 01 版）

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