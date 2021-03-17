人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

习近平同特立尼达和多巴哥总理罗利通电话

2021年03月17日09:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京3月16日电  国家主席习近平3月16日晚同特立尼达和多巴哥总理罗利通电话。

　　习近平指出，特多是中国在加勒比地区的重要合作伙伴。新冠肺炎疫情发生后，中特同舟共济、守望相助。特多是拉美和加勒比地区首个向中国捐赠抗疫物资的国家，中方也通过多种渠道向特多提供防疫物资和技术援助。中方愿同特多加强疫苗合作，继续支持特多抗击疫情。特多在加勒比国家中率先参与共建“一带一路”。中方愿同特多深化传统友谊，巩固能源、电信、基础设施等传统领域合作，积极拓展新能源、数字经济、互联互通等新领域合作，推动中特全面合作伙伴关系迈上新台阶。

　　习近平强调，今年是中国恢复在联合国合法席位50周年。中方不会忘记特多给予的宝贵支持，赞赏特多在涉港、涉疆、涉台等问题上支持中方正当立场。中方愿同特多在国际和多边事务中加强协作，维护发展中国家共同利益，推动构建人类命运共同体。希望特多继续为促进中国同加勒比国家关系发展以及中拉整体合作发挥积极作用。

　　罗利热烈祝贺中国共产党成立100周年。他表示，中国共产党领导中国人民在经济、科技、扶贫等领域取得举世瞩目的伟大成就。在习近平主席坚强领导下，中国率先成功应对新冠肺炎疫情。同时，中国为世界上其他国家经济社会发展提供宝贵支持和帮助，为国际社会抗击疫情发挥重要领导作用。中国共产党完全应该为自己感到骄傲。特多对华关系基于平等和友谊。特多坚定恪守一个中国原则，致力于同中国加强各领域合作，并就地区事务密切沟通。特多愿同中方积极推进共建“一带一路”。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 01 版）

(责编：高歌、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部