新华社北京3月16日电 国家主席习近平3月16日晚同圭亚那总统阿里通电话。

习近平指出，中国和圭亚那相距遥远，但友谊源远流长。建交以来，两国各领域合作富有成果。去年，面对新冠肺炎疫情冲击，中圭双边贸易逆势增长，展现了巨大潜力。当前，两国都处于重要发展阶段，面临广阔前景和巨大机遇。双方要以明年建交50周年为契机，切实尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，推进共建“一带一路”，扩大能源、基础设施等领域互惠互利合作，争取更多合作成果，推动中圭关系迈上新台阶。中方愿同圭方加强新冠疫苗合作，继续为圭亚那经济社会发展提供力所能及的帮助和支持。

习近平强调，中圭同属发展中国家，在许多国际和地区问题上立场相近。双方要在联合国和气候变化等问题上加强协作，推动国际体系变革朝着更加公正合理方向发展。希望圭方为中国同加勒比地区整体合作以及中国同加勒比共同体关系发展发挥积极作用。

阿里表示，今天，我和圭方重要政党领导人、部长一起同习近平主席通电话，感谢中方为圭方抗击疫情提供慷慨援助，赞赏中方在诸多全球问题上发挥重要领导作用。圭中友谊强劲牢固。圭方坚定恪守一个中国原则，将中国作为圭亚那国家发展进程中最重要的合作伙伴，致力于同中方加强两党和两国关系。圭方希望同中方积极共建“一带一路”，加强基础设施等领域合作。我相信，圭中关系将越来越好。圭方支持并愿积极推动加共体发展同中国的关系。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 01 版）

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