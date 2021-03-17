人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

习近平同圭亚那总统阿里通电话

2021年03月17日09:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京3月16日电  国家主席习近平3月16日晚同圭亚那总统阿里通电话。

　　习近平指出，中国和圭亚那相距遥远，但友谊源远流长。建交以来，两国各领域合作富有成果。去年，面对新冠肺炎疫情冲击，中圭双边贸易逆势增长，展现了巨大潜力。当前，两国都处于重要发展阶段，面临广阔前景和巨大机遇。双方要以明年建交50周年为契机，切实尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，推进共建“一带一路”，扩大能源、基础设施等领域互惠互利合作，争取更多合作成果，推动中圭关系迈上新台阶。中方愿同圭方加强新冠疫苗合作，继续为圭亚那经济社会发展提供力所能及的帮助和支持。

　　习近平强调，中圭同属发展中国家，在许多国际和地区问题上立场相近。双方要在联合国和气候变化等问题上加强协作，推动国际体系变革朝着更加公正合理方向发展。希望圭方为中国同加勒比地区整体合作以及中国同加勒比共同体关系发展发挥积极作用。

　　阿里表示，今天，我和圭方重要政党领导人、部长一起同习近平主席通电话，感谢中方为圭方抗击疫情提供慷慨援助，赞赏中方在诸多全球问题上发挥重要领导作用。圭中友谊强劲牢固。圭方坚定恪守一个中国原则，将中国作为圭亚那国家发展进程中最重要的合作伙伴，致力于同中方加强两党和两国关系。圭方希望同中方积极共建“一带一路”，加强基础设施等领域合作。我相信，圭中关系将越来越好。圭方支持并愿积极推动加共体发展同中国的关系。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 01 版）

(责编：高歌、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部