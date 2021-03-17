人民网布鲁塞尔3月16日电 （记者任彦）“庆祝中国与比利时建交50周年飞机绘画比赛”颁奖仪式16日在线举行，中国驻比利时大使馆教育参赞郑保国出席。

比赛由比利时奥斯坦德-布鲁日国际机场主办。该机场总裁埃里克·杜马斯在颁奖仪式上表示，今年是比中建交50周年，作为与中国密切合作的比利时机场，奥斯坦德-布鲁日国际机场通过组织飞机绘画比赛来庆祝两国关系史上这一重要时刻。

郑保国参赞在致辞中表示，奥斯坦德-布鲁日国际机场为中比两国学生举办以飞机为主题的绘画比赛，活动非常有意义，也很有创意。今年是中比两国建交50周年，这将为双方各方面的互利务实合作带来新的发展机会。希望奥斯坦德-布鲁日机场抓住机遇，在推动中比、中欧经贸合作的同时，继续为促进双方人文交流作出积极贡献。

就读于深圳中新中学的高小致同学，其作品《C919》获得一等奖。高小致在发表获奖感言时激动地说：“我是一名航空迷，对中国的航空事业非常关注。2017年C919在上海浦东试飞成功的时候我就兴奋不已，今年C919就要交付了，我盼望早日乘坐我们国家自主生产的大飞机，飞上蓝天，飞向欧洲和全世界。”

比利时奥斯坦德-布鲁日国际机场距离布鲁日市中心约25公里，地处西欧最繁荣的地区，是进入西欧的门户。比利时奥斯坦德-布鲁日国际机场多年来积极参与“一带一路”建设，去年开通了到上海、南昌、石家庄等中国多个城市的“空中丝路”货运直达航班，为及时运输抗疫物资和保障国际产业链做出了重要贡献。

杜马斯说：“面对新冠疫情，中国迅速采取了最全面、最严格的防控举措，为世界抗疫构建了关键防线，为国际抗疫合作树立了榜样。疫情期间，机场对华合作几乎没有受到影响，这更坚定了我们开展对华合作的决心和信心。”

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