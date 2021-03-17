新华社维也纳3月16日电 （记者于涛）奥地利、保加利亚等欧盟六国总理16日敦促欧盟建立新冠疫苗分配“修正机制”，以弥补各成员国在疫苗接种覆盖率上的不平衡。

当天上午，奥地利总理库尔茨与保加利亚、捷克、斯洛文尼亚三国总理在维也纳举行会议，克罗地亚和拉脱维亚两国总理通过视频参加。六国总理就欧盟新冠疫苗采购和分配问题进行了磋商。会议结束后，奥地利、保加利亚、捷克、斯洛文尼亚四国总理举行联合新闻发布会，要求欧盟依照既定原则按人口比例向成员国同时提供疫苗，并建立疫苗分配“修正机制”。

库尔茨表示，此举不是为了推卸责任，而是要解决问题。欧盟曾承诺各成员国同时获得相应的疫苗配额，但现状并非如此。建立“修正机制”才能弥补各国在接种覆盖率上的不平衡。

本月12日，库尔茨批评欧盟新冠疫苗分配不公正，违背了欧盟领导人达成的按人口公平分配的协议。13日，六国总理联合致信欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔，敦促欧盟尽快就新冠疫苗公平分配问题进行讨论。

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