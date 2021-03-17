新华社联合国3月16日电 中国常驻联合国副代表耿爽16日在安理会也门问题视频公开会上发言，呼吁也门各方立即停止军事冲突和一切敌对行动。

他说，也门冲突延宕多年，各方损失惨重，人民苦不堪言。事实一再证明，军事手段解决不了问题，战争只会造成灾难。去年以来，联合国方面大力推动落实全球停火倡议，当前最不应该发生的就是发动军事进攻、挑起敌对行动。中方对马里卜冲突升级表示关切，谴责针对沙特阿拉伯平民和民用设施的袭击，呼吁立即停火止暴，为政治解决也门问题创造必要条件。

他说，不论遇到什么困难和挫折，政治解决也门问题的大方向都不容改变。冲突各方不能往返于战场和谈判桌之间，陷入打打谈谈的恶性循环。必须把以往协议落到实处，这有利于各方积累互信，也有利于取得新的进展。联合国秘书长也门问题特使格里菲思已提出推进政治进程的思路和方案，希望各方配合特使斡旋努力，以最大的政治诚意参与协商，争取早日达成共识。

他说，也门不断加剧的粮食安全危机令人揪心。中方欢迎本月初举行的也门人道危机高级别视频认捐会，希望国际社会在此基础上加大对也门人道救援力度，向也门人道响应计划提供充足资金。也门食品高度依赖进口，各方应确保维持商业港口运转。也门境内各实际控制方应遵守国际人道法，提供安全、不受阻碍的人道准入，为保护平民特别是妇女、儿童等弱势群体创造条件。

他说，也门问题的解决离不开良好的地区安全环境。中方已提出搭建海湾地区多边对话平台的倡议，其他国家也提出了类似设想。希望大家共同推动将这些想法付诸实施，促进地区和平进程。希望有关国家在尊重也门主权、独立、统一和领土完整的基础上，利用自身优势对也门各方施加积极影响，为政治解决也门问题作出贡献。

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