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利比亚新民族团结政府正式上任

2021年03月17日08:38 | 来源：新华社
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　　新华社突尼斯3月16日电 （记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚新民族团结政府（即过渡政府）16日与卸任的利比亚民族团结政府举行了交接仪式。

　　交接仪式当天在利比亚首都的黎波里政府总部举行。利比亚总统委员会主席穆罕默德·门菲在仪式上称赞“权力的和平移交”。门菲说，利比亚统一临时行政机构的主要任务是为今年年底的总统和议会选举做准备，届时行政权力将移交给新当选的机构。

　　卸任的利比亚民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰在交接仪式上强调利比亚实现民族和解的必要性。

　　利比亚新民族团结政府总理阿卜杜勒·哈米德·德贝巴表示，新政府将不遗余力地进行改革，所有公共机构应共同努力解决利比亚人民面临的所有问题。

　　利比亚国民代表大会3月10日批准新的民族团结政府成立，并表示对新政府有信心。新民族团结政府于15日在利东部城市图卜鲁格宣誓就职。

　　在联合国主持下，最新一轮利比亚政治对话论坛会议2月5日在瑞士日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构。根据利比亚政治对话论坛公布的路线图，利比亚将于2021年12月24日举行总统和议会选举。

(责编：于洋、刘叶婷)

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