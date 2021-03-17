人民日报关于中国实际使用外资逆势增长的报道令人印象深刻。在外商投资法的助力下，中国为外国投资者和外商投资企业营造了良好的投资环境，彰显出中国进一步扩大对外开放的决心。

——巴西《商业导报》总编辑马科斯·德奥利维拉

非常高兴能与人民日报开展友好合作，人民日报的报道为波兰读者提供了丰富的了解中国的视角，帮助彼此增进沟通。

——波兰《论坛报》总编辑皮特·卡济诺夫斯基

疫情防控期间，韩中两国通过媒体合作增进相互理解具有特殊意义。通过人民日报的报道，韩国读者对中国经济发展和脱贫成就有了更加深入的认识，中国乡村振兴战略的实施尤其令人期待。

——韩国《每日经济新闻》专务理事孙显德

人民日报的报道让更多埃及民众了解到中国经济社会发展取得的惊人成就，感知到中国人民锐意进取的精神。尤其是涉及电商发展、生态扶贫等主题的新闻报道，为埃及相关领域的发展提供了大量可借鉴的经验。

——埃及《消息报》外交及阿拉伯事务部主任侯萨姆

中国全国两会备受世界瞩目。菲律宾读者通过人民日报的相关报道感受到中国推动经济持续复苏的决心和信心。同时，中国不断提高人民群众生活水平，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

——菲律宾《马尼拉公报》主编伊莎贝尔

法国读者对人民日报关于中国实际使用外资逆势增长、生态扶贫等话题的报道很感兴趣。我们十分关注中国未来的经济发展和走向，并期待中国对世界经济的复苏和增长继续作出重要贡献。

——法国《言论报》商业经理罗囊·达利戈

中国是去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。中国的经济增长为世界经济复苏注入了动能，期待中国可以进一步扩大对外开放，带动世界其他国家加速实现复苏和增长。

——西班牙《理性报》市场和公关部主任何塞·维拉

中国脱贫攻坚战取得全面胜利，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标……这些消息令人振奋。可以看出，中国人民是具有伟大创造精神的人民，中国政府始终将人民利益放在第一位。

——墨西哥《改革报》经济版编辑拉菲尔·拉莫斯

今年是中国共产党成立一百周年和“十四五”开局之年，中国全国两会为中国未来发展擘画蓝图、制定具体举措，必将为世界发展注入正能量。

——泰中文化经济协会副会长派汕

中国经济总量稳居世界第二，科技发展突飞猛进，在世界舞台上扮演越来越重要的角色。意大利将以开放、积极的态度和中国进行对话与合作，这将推动后疫情时代意大利经济社会的恢复发展。

——意大利国际事务研究院主席费尔迪南多·费罗奇

中国西部地区的部分农民通过种植菌草、种菇脱贫致富，这些生态扶贫经验对塞内加尔有很重要的借鉴意义。

——塞内加尔达喀尔大学历史学教授马马杜·法勒

（本报记者杜一菲、张远南、于洋、张悦、周輖、赵益普、李永群、姜波、刘旭霞、孙广勇、叶琦、万宇采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 17 版）

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