3月5日，《俄罗斯报》14版整版刊发人民日报稿件《中国建成全球最大5G网络》《“天问一号”激扬中国创新豪情》《中国扎实推进科技扶贫》。

3月8日，埃及《消息报》11版整版刊发人民日报稿件《2020年中国外贸交出亮眼成绩单》《2020年中国快递业务量达830亿件》《“手撕钢”见证中国制造实力》《生态扶贫 惠民富民》《中国妇联帮助500多万贫困妇女增收脱贫》。

3月3日，泰国《经理报》3版整版刊发人民日报稿件《中国能源扶贫成效显著》《中国832个贫困县去年网络零售额超3000亿元》《中国扎实推进科技扶贫》。

3月5日，韩国《每日经济新闻》9版整版刊发人民日报稿件《2020年中国实际使用外资逆势增长韧性强》《中国扎实推进科技扶贫》《中国建成全球最大5G网络》。

3月8日，菲律宾《马尼拉公报》3版整版刊发人民日报稿件《产业扶贫政策覆盖中国98%的贫困户》《中国经济总量首超100万亿元》《瞩目历史交汇点上的中国》。

3月9日，巴基斯坦《国民报》2版整版刊发人民日报稿件《瞩目历史交汇点上的中国》《中国经济总量首超100万亿元》《2020年中国外贸交出亮眼成绩单》《2020年中国实际使用外资逆势增长韧性强》。

3月11日，法国《言论报》7版整版刊发人民日报稿件《生态扶贫 惠民富民》《2020年中国实际使用外资逆势增长韧性强》。

3月8日，意大利《24小时太阳报》19版整版刊发人民日报稿件《“中国答卷”提振世界经济复苏信心》《中意双边贸易额创新高》《“天问一号”激扬中国创新豪情》。

3月7日，西班牙《理性报》34版整版刊发人民日报稿件《中国经济总量首超100万亿元》《中国建成全球最大5G网络》。

3月10日，波兰《论坛报》11版整版刊发人民日报稿件《中国经济总量首超100万亿元》《寻务实合作 促互利共赢》。

3月8日，巴西《商业导报》7版整版刊发人民日报稿件《2020年中国实际使用外资逆势增长韧性强》《生态扶贫 惠民富民》《向科技创新要答案》。

3月8日，墨西哥《每日报》9版整版刊发人民日报稿件《向科技创新要答案》《2020年中国外贸交出亮眼成绩单》。

3月8日，南非《比勒陀利亚新闻报》8版整版刊发人民日报稿件《瞩目历史交汇点上的中国》《“天问一号”激扬中国创新豪情》《中国能源扶贫成效显著》。

3月5日，坦桑尼亚《卫报》17版整版刊发人民日报稿件《中国扎实推进科技扶贫》《中国能源扶贫成效显著》《生态扶贫 惠民富民》。

3月8日，塞内加尔《南方日报》6版整版刊发人民日报稿件《中国菌草助非洲脱贫》。

（闫韫明整理）

今年是“十四五”开局之年，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向着第二个百年奋斗目标进军。在历史交汇点上举行的全国两会，备受世界瞩目。

两会期间，人民日报向海外主流媒体推送英语、法语、俄语、日语、波兰语、意大利语、阿拉伯语等12个语种的750余件新闻产品，在40余个国家的近200家媒体落地近4500次。同时，人民日报与俄罗斯、埃及、泰国、韩国、菲律宾、巴基斯坦、法国、意大利、西班牙、波兰、巴西、墨西哥、南非、坦桑尼亚、塞内加尔等15个国家的主流媒体合作，包括《俄罗斯报》、法国《言论报》、西班牙《理性报》等，共刊发25块主题专版。

人民日报精选图文、视频等各类新闻产品，多角度向海外媒体和读者呈现一个乘势而上、锐意进取的中国形象，为观察和了解今日中国提供了丰富的视角。

（李 琰 白 阳）

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《 人民日报 》（ 2021年03月17日 17 版）

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