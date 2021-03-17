本报驻埃及记者 景 玥 黄培昭

近期，也门紧张局势再度升级引发关注。据中东媒体报道，沙特阿拉伯主导的多国联军日前空袭了胡塞武装位于也门首都萨那中心城区的一座军营，至少造成3人受伤。

据报道，马里卜省是也门石油主产区，也是多国联军指挥部所在地。胡塞武装试图从也门政府手中夺取对该地区的控制权，不断加大攻势。今年1月以来，胡塞武装和也门政府军在该省发生激烈交火，至少造成数百人死伤。联合国呼吁冲突各方停止局势升级，履行国际法义务，保护平民免受武装冲突负面影响。

2014年9月，也门胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。也门南部大部分地区实现了名义上的统一。

受冲突、洪水、蝗灾、新冠肺炎疫情等多重打击，也门的粮食危机不断加剧。根据联合国粮农组织的最新报告，也门今年预计将有230万5岁以下儿童陷入严重营养不良状况，其中40万儿童将罹患极端营养不良。这是也门自2015年国内冲突升级以来，民众面临的最严重的人道主义灾难。联合国人道主义事务协调厅最新估计，2021年上半年，也门需要援助的人口将达到创纪录的2430万，2021年将需要超过33亿美元的援助资金。

欧盟委员会已宣布将在2021年向中东地区（含土耳其）提供3.85亿欧元援助，其中一部分将用于缓解也门极其严峻的人道主义形势。中国常驻联合国代表张军表示，中方已同也门签署经济技术合作协定，将通过双边渠道提供价值1亿元人民币的援助，并继续向也门政府和人民提供大米、医疗器械等人道援助。

埃及《消息报》评论说，也门人道主义危机不断升级，国际社会应该立即行动起来，防止更多悲剧发生。也门政治学学者法里斯·比勒表示，冲突各方应立即停止敌对行动，避免人道主义灾难升级。国际社会需通力合作，为推进政治进程创造条件。

（本报开罗3月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 16 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)