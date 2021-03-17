本报联合国3月16日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军15日致信联合国秘书长古特雷斯，正式通报中国将向联合国维和人员捐赠新冠疫苗，优先用于非洲任务区。

中国常驻联合国代表团表示，这是中国落实将新冠疫苗转化为全球公共产品的具体举措，也体现了中国对联合国以及多边主义的切实支持。作为联合国秘书长“为维和而行动”倡议下维和人员安全议题牵头国之一，中国高度重视维和人员安全，支持尽快为维和人员接种新冠疫苗，保障维和人员生命健康，帮助他们更好履职。中国政府将同联合国秘书处密切配合，早日让维和人员用上中国疫苗。

中国常驻联合国代表团表示，抗击新冠肺炎疫情是当今世界面临的最紧迫任务，疫苗是战胜疫情的有力武器。中国高度重视新冠疫苗的公平分配问题，特别是在发展中国家的可及性和可负担性。目前，中国已向数十个国家和两个国际组织提供新冠疫苗援助，并向一些国家出口新冠疫苗。越来越多的国家和人民已经用上中国疫苗。

2月17日，国务委员兼外交部长王毅在安理会新冠疫苗问题部长级公开会上宣布，中方决定向联合国维和人员捐赠新冠疫苗。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 16 版）

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