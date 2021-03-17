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中马拓宽投资合作领域

本报驻泰国记者  丁  子
2021年03月17日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　马来西亚投资发展局官员日前表示，中国企业在马来西亚的投资合作正从以往的日用品、纺织、印刷等领域，向物联网、可再生能源、生物科技等领域转变。马来西亚投资发展局相关负责人傅毓筠认为，这符合中国与东盟国家开展高科技产业合作的大趋势，将加速马来西亚产业链供应链的重塑。

　　“近年来，中国对马来西亚投资保持在较高水平，投资结构也正在转型升级。许多高科技、环保、新能源企业都已经落户马来西亚。”马来西亚中资企业总商会会长张敏介绍，目前，总商会中从事通信、科技、先进制造业等行业的会员占比超过1/4，多数是最近两年新加入的会员。

　　马来西亚当前正在改善产业结构，提升数字经济的竞争力。马来西亚总理府经济事务部部长穆斯塔法表示，政府将在“数字马来西亚”计划下，吸引700亿林吉特（1美元约合4.1林吉特）投资并创造50万个工作机会。有研究称，预计到2022年，马来西亚数字经济产值将占其国内生产总值的21%。

　　马来西亚招商引资政策也随这一目标进行相应调整。马来西亚2020年开设“中资特别通道”，旨在吸引高附加值、高科技、高影响力的中资企业进入马来西亚，建立区域总部或智能制造基地。据统计，2020年，来自中国的获批投资总额达178亿林吉特，中国连续第五年保持马来西亚制造业领域最大投资国的地位。

　　中马经济的互补性为中资高科技企业赴马投资创造了条件，中国对马来西亚投资合作的提质升级也正重塑马中经贸合作格局，成为推动马来西亚经济复苏的强大动力。“中马日益深度参与经济全球化的国际分工，两国间贸易越来越成为全球产业链的有机组成部分，比如在电气电子产业领域，中马两国企业的分工合作已经十分密切。”在张敏看来，区域全面经济伙伴关系协定的签署将加速跨国供应链重组。马来西亚“工业4.0”计划与中国“十四五”规划都更加重视科研，未来两国技术合作将迎来更广阔前景。

　　（本报曼谷3月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 16 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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