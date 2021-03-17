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全球经济仍需防范潜在风险（经济透视）

张  明
2021年03月17日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　经济合作与发展组织日前发布的全球经济展望报告指出，全球经济今年将以5.6%的速度反弹，较去年12月的预测高出1.4个百分点。此前，国际货币基金组织也将2021年全球经济增速的预测值上调0.3个百分点至5.5%。

　　去年，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体，对全球经济增长的贡献率创下新高。未来，通过加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国将给全球市场提供更加坚挺的需求支撑，也将给世界经济带来更加稳定的动力来源。

　　今年全球经济增长预测之所以普遍乐观，主要基于三个原因。首先，在疫情冲击之下，2020年各国经济增长普遍受挫，低基数是今年同比数据向好的重要原因。其次，在同疫情赛跑的过程中，疫苗胜出的概率在上升。随着越来越多国家加紧疫苗注射，疫情拐点将加快到来，各国复工复产也将随之加速。再次，一些国家实施的宽松财政货币政策，继续为经济注入大量流动性。

　　在乐观预期之下，世界经济的复苏前景仍具有较强的不确定性，新兴市场国家尤其需要防范潜在风险。疫情发生后，美联储实施了极其宽松的货币政策，加剧了全球流动性过剩，新兴市场国家迎来大规模短期资本流入与本币升值。一旦美国经济超预期反弹，美联储边际收紧货币政策，可能导致新兴市场国家面临资本流出压力，甚至引发资产价格大幅下挫与本币汇率显著贬值。此外，由于各国疫苗接种进程不尽一致，疫情走势也存在不对称性，对大多数新兴市场和发展中国家依旧构成较大风险。

　　与发达国家相比，新兴市场国家的复苏进程更易受到政策空间的限制。疫情防控期间，几乎所有发达国家都实施了极其宽松的财政货币政策，并在短期内稳定了金融市场、提升了实体经济。然而，新兴市场国家或是迫于债务压力，或是担心本币贬值和资本外逃，实施反周期宏观政策的能力较弱、空间较小，导致本轮疫情冲击之后的经济复苏也较为缓慢。面对各类不确定因素，中国今年设定了适度的经济增长目标，一方面为经济结构性改革、防范金融风险保留了政策空间，另一方面也给未知风险导致的经济波动留有余地。

　　在世界经济复苏进程中，各国合作应对至关重要。只有所有国家和地区的疫情都得到有效控制，全球经济增长才能出现实质性改善。未来，国际社会还应进一步加强疫苗合作、宏观经济政策协调和对发展中国家的政策支持，推动世界经济早日走出疫情冲击下的衰退阴影。

　　（作者为中国社科院金融所副所长、研究员）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 16 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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