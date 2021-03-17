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柏林国际旅游交易会传递行业复苏信心（国际视点）

本报驻德国记者  李  强
2021年03月17日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　日前落幕的2021柏林国际旅游交易会上，多个旅游机构和企业发布的调查报告表明，全球旅游业正缓慢步入复苏轨道。与会参展商纷纷对旅游业复苏前景充满信心和期待。

　　

　　2021柏林国际旅游交易会近日以线上形式举行。来自120个国家和地区的3513家参展商、包括44家中国展商参会。参展方推出精彩纷呈的云端展示活动，共举办400余场线上讨论，共商后疫情时期如何提升游客信心、重振全球旅游业。

　　“数字技术为旅游业开辟更多可能性”

　　柏林国际旅游交易会是全球规模最大的旅游业综合性展会之一，已有50多年历史，致力于展示最新的旅游发展理念和全球化市场推广方法，被认为是世界旅游行业发展的一大风向标。今年的旅游交易会以“旅游行业的数字聚会，随时随地”为主题，凸显了疫情防控背景下旅游业发展的新方向。

　　“人们渴望再次旅行，旅游业将再次迎来繁荣。”柏林国际旅游交易会主办方柏林国际展览有限公司首席执行官马丁·埃克尼格表示。

　　“数字技术为旅游业开辟更多可能性，让我们能够扩大与客户的精准对话，加强与国际旅游业的联系，并与合作伙伴分享新的见解。”德国旅游局董事会主席何佩雅表示，德国旅游业将数字化视为行业复苏的重要手段。

　　据介绍，2020年，德国旅游局推出许多数字解决方案，如在社交媒体营销中，使用虚拟现实、增强现实和混合现实等技术手段；针对年轻人采用数字化的宣传形式，激发他们的旅行兴趣；推出依托人工智能的聊天机器人、语音助手应用以及德国入境游开放式数据平台等。

　　与会参展方普遍看好数字技术给旅游业带来的新机遇。“数字预订和大数据分析等技术解决方案，可以帮助改善城市旅游体验。”西班牙一家旅游分析公司的副总裁奥利维尔·庞蒂认为，传统旅游业由于过度饱和或集中，事实上对一些热门旅游目的地造成一定破坏，数字化将促使后疫情时代的旅行更加注重高品质和可持续性。旅游数据提供商ADARA建议，旅游从业者应更加注重实时应用数据分析，及时调整营销目标和策略，以促进行业复苏。

　　旅行健康也是本次旅游交易会讨论的重要议题。旅游分销系统和技术合作企业艾玛迪斯认为，应利用数字科技建立一套“安全旅行生态系统”，将健康证明数字化，并纳入各国机场、航空企业乃至酒店的数据库中，促进旅行安全与便利。

　　“全球旅游业复苏有望迎来更多机遇”

　　本次旅游交易会举办期间，德国IPK国际旅游咨询公司发布的调研报告显示，今年全球预计将有62%的旅行者打算出国旅行，相比去年有望出现大幅提升。报告指出，“全球旅游业复苏有望迎来更多机遇。越来越多人有着强烈的旅行愿望，加之疫苗在全球范围内日益普及，预计全球出境旅行市场全面恢复的目标有望在2022—2023年实现”。

　　与会业界人士普遍认为，区域内和国内旅行将率先复苏。调查显示，欧洲受访者普遍将欧洲作为今年首选出境旅行目的地，美国和亚洲受访者将在各自大陆旅行作为最主要选择。

　　旅游交易会期间发布的一些报告还显示，2020年户外度假和自驾游的表现明显好于航空旅行。预计2021年，探亲访友将是促进旅游业复苏的主要动力，自然和户外旅行等将是热门趋势。本次旅游交易会上，多个国家将户外旅行作为在线推介的重点。奥地利在云端展示了多条国家公园徒步线路；格鲁吉亚以高加索山地风貌吸引游客；巴拿马重点推介热带雨林、动物和火山等旅游资源；毛里求斯、多米尼加等海滩度假目的地也受到不少关注。

　　这与世界旅游城市联合会3月初发布的《世界旅游经济趋势报告（2021）》所作的预测不谋而合。世界旅游城市联合会专家沃尔夫冈表示，随着疫苗接种在全球范围内逐步推广，疫情将得到有效控制，全球旅游业有望加速复苏。预计2021年，全球旅游总人次将达95.45亿人次，全球旅游总收入将恢复至4.5万亿美元，绝大部分源自各国国内旅游。

　　“中国市场快速复苏为世界旅游业注入信心”

　　中国旅游业快速复苏备受关注。到海南，拥抱阳光清新又时尚现代的热带海岛；到甘肃，重走古丝绸之路、徒步穿越巴丹吉林沙漠；登黄山，赏奇松、怪石、云海、温泉、冬雪……旅游交易会上，中国展商利用数字化平台，向世界全方位呈现中国丰富多样的旅游资源。在交易会线上主旨演讲环节，北京市文旅局还围绕“北京市疫情防控工作及旅游复苏经验”进行了案例分享，推广北京抗击疫情及旅游重启的经验。

　　其间，中国文化和旅游部举办了以2022北京冬奥会和冰雪旅游为主题的发布会和线上展示。中国驻法兰克福旅游办事处还与当地知名播主合作，推出线上德语播客节目“冬奥文旅直播间”。奥运奖牌得主、德国乒乓名将蒂莫·波尔和冬奥会金牌得主、德国有舵雪橇运动员安德烈·朗格等嘉宾做客节目，讲述他们的奥运故事和中国旅行经历，表达对北京冬奥会的祝福。

　　中国驻法兰克福旅游办事处主任陈鸿杰介绍说，据预测，2021年中国国内旅游人数有望达到41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。如果新冠疫苗普及顺利，中国出入境旅游市场有望在下半年有序启动。

　　埃森哲咨询公司发布的报告指出：“得益于有效的防控措施以及公众配合，中国成功控制住疫情，旅游业客流量和消费额双双开始回升。中国国内旅游已逐步恢复至疫情前水平。”有参展商表示，“中国市场快速复苏为世界旅游业注入信心”。

　　德国旅游协会代表福尔克尔·亚当斯表示，中国是德国人最喜爱的旅游目的地之一，2019年有约65万德国游客到中国旅游。德国旅游协会将借北京冬奥会良机与中方深化合作，促进德中文旅交流。

　　（本报柏林3月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 16 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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