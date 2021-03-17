本报记者 陈尚文 李欣怡

2022年北京冬奥组委奥运村部，来自匈牙利的外籍专家拉兹洛·瓦伊达正在准备下午的会议，商讨冬奥村访客中心的设计细节。2017年加入北京冬奥组委以来，拉兹洛先后在3个部门工作，包括对接国际体育组织、统筹服务保障工作等。拉兹洛表示，他越是深入参与其中，就越坚定了对北京冬奥会成功举办的信心。“这定是一场精彩绝伦的盛事，将再次向世界展示中国风采。”

拉兹洛是国际体育赛事申办、筹办领域的专家。1991年他进入匈牙利奥委会工作，之后担任过悉尼奥运会、雅典奥运会的顾问。他于2005年来到中国，与中国体育事业结下不解之缘：参与2008年北京奥运会筹办工作，参与2010年广州亚运会、2014年南京青奥会的申办、筹办……在中国工作生活近16年，拉兹洛见证了中国经济社会的快速发展。

2008年北京奥运会时，拉兹洛的工作重点是国际传播。加入北京冬奥组委团队后，拉兹洛的工作重心转向提升赛事服务水平、完善餐饮及交通等安排，助力打造更高水平的运动盛会。“当前，北京冬奥组委各部门已建立平稳高效的合作机制，将为各国运动员和观众提供品质服务。”

拉兹洛对北京冬奥会注重可持续发展的理念赞叹不已：充分利用2008年北京奥运会场馆，鸟巢将承担冬奥会开闭幕式重任；“水立方”变身“冰立方”，冬奥会冰壶比赛将在这里进行……“经改造后，场馆在参数上完全可以达到国际领先专业水准，且有效节约资源、降低能耗。”拉兹洛还特别提到冬奥会中的“中国风”——“雪如意”“冰玉环”等场馆设计都结合了中国传统文化元素，“生动展现出中华文明的深厚底蕴”。

“中国秉持开放办奥运的理念，积极聘用各国专家，共享经验。”拉兹洛说，一支心态开放的专业人才队伍提升了办会和志愿服务水平。“我很喜欢这样的工作氛围。中国同事专业敬业、乐于合作，我们正为同一个目标努力。”

拉兹洛认为，北京冬奥会创造性地开设北京、延庆、张家口3个赛区，赛事规模更加宏大，也对赛事组织和场馆运行调度提出更高要求。北京冬奥组委精心设计疫情防控方案，以确保比赛顺利举行，相关努力值得充分肯定。

“北京冬奥会‘带动三亿人参与冰雪运动’的愿景，激发了中国民众的冰雪运动热情。”日常工作之余，拉兹洛喜欢前往大众冰场感受这种热情。他说，越来越多的中国人开始了解并热爱上冰雪运动，冰雪器材的销售、相关运动场馆门票的销量均有大幅增长。“北京冬奥会将进一步带热冰雪经济，促进中国冰雪运动产业的发展。”

拉兹洛说：“北京是世界上首个既举办过夏奥会，又将举办冬奥会的城市。2008年北京奥运会给世界留下了深刻印象。随着中国办赛经验和服务水平的提高，相信2022年北京冬奥会将再次令世界耳目一新。”

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)