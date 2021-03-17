新华社北京3月16日电 为贯彻落实习近平主席2019年5月在亚洲文明对话大会上提出的“中国愿同有关国家一道，实施亚洲经典著作互译计划”重要倡议精神，中国与伊朗相关部门积极筹备磋商，2021年3月16日，中伊双方以交换文本的方式签署了《中华人民共和国国家新闻出版署与伊朗伊斯兰共和国伊斯兰文化联络组织关于经典著作互译出版的备忘录》，中宣部副部长张建春、伊朗伊斯兰文化联络组织主席艾布扎里·易卜拉希米·土勒凯曼博士代表双方在备忘录上签字。根据备忘录，中伊双方约定在未来5年内，共同翻译出版50种两国经典著作，为两国读者和人民奉献更多优秀精神文化产品。

今年是中伊建交50周年。中伊两国历史源远流长，交流频繁，在出版文化领域合作也十分活跃。2017年8月23日至27日，伊朗担任第二十四届北京国际图书博览会主宾国；2019年4月24日至5月4日，中方担任第三十二届伊朗德黑兰国际书展主宾国。中伊经典著作互译出版备忘录在中国农历新年岁首、伊历新年前夕签署对进一步加深两国人文交流交往有着特殊意义，必将开启中伊文明交流互鉴的新篇章。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 03 版）

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