人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中伊签署关于经典著作互译出版的备忘录

以书为媒  推动中伊文明交流互鉴

2021年03月17日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京3月16日电  为贯彻落实习近平主席2019年5月在亚洲文明对话大会上提出的“中国愿同有关国家一道，实施亚洲经典著作互译计划”重要倡议精神，中国与伊朗相关部门积极筹备磋商，2021年3月16日，中伊双方以交换文本的方式签署了《中华人民共和国国家新闻出版署与伊朗伊斯兰共和国伊斯兰文化联络组织关于经典著作互译出版的备忘录》，中宣部副部长张建春、伊朗伊斯兰文化联络组织主席艾布扎里·易卜拉希米·土勒凯曼博士代表双方在备忘录上签字。根据备忘录，中伊双方约定在未来5年内，共同翻译出版50种两国经典著作，为两国读者和人民奉献更多优秀精神文化产品。

　　今年是中伊建交50周年。中伊两国历史源远流长，交流频繁，在出版文化领域合作也十分活跃。2017年8月23日至27日，伊朗担任第二十四届北京国际图书博览会主宾国；2019年4月24日至5月4日，中方担任第三十二届伊朗德黑兰国际书展主宾国。中伊经典著作互译出版备忘录在中国农历新年岁首、伊历新年前夕签署对进一步加深两国人文交流交往有着特殊意义，必将开启中伊文明交流互鉴的新篇章。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部