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友谊带来温暖和希望（大使随笔）

王文天
2021年03月17日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，中国援助柬埔寨的首批新冠疫苗运抵金边国际机场。机场贵宾室外，中柬两国国旗迎风飘扬。随着一架运—20大型运输机平稳降落在机场跑道上，现场的人们难掩激动之情，纷纷举起双臂欢呼。柬埔寨首相洪森在欢迎仪式上动情表示：“挚友难时必相助……如果没有中国朋友，我们今天不会获得新冠疫苗，诚挚感谢中国政府和人民。”

　　我们不会忘记，2020年在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，洪森首相“逆行”访华，体现了牢不可破的中柬友谊和互信，诠释了患难与共这一中柬命运共同体的核心要义。中方也投桃报李，及时向柬伸出抗疫援手。一年来，面对世纪疫情和百年变局交织给世界带来的深刻变化，中柬作为具有战略意义的命运共同体，始终守望相助，两国关系创造了多个“第一”：

　　2020年3月23日，中国政府向柬派出赴周边国家第一支抗疫医疗专家组；3月24日，中国军队派出的第一支军队抗疫医疗专家组抵柬；中柬自贸协定是柬埔寨签署的首个自贸协定……中柬双边关系得到进一步升华，为国际社会合作抗疫树立了典范。

　　疫苗是抗击新冠肺炎疫情的利器。中方早在去年5月就宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。这一重要宣示得到国际社会广泛欢迎。中方的郑重承诺以及中国疫苗的安全性、有效性让柬民众充满期待。

　　中国向柬援助新冠疫苗的消息发布后，迅速在柬埔寨引起热议。洪森首相在社交媒体连续发帖，第一时间传递中国援柬疫苗进展信息。在疫苗抵柬前夕，洪森首相发布名为《欢迎中国友好疫苗》等3首歌曲，高度赞赏中国向柬援助新冠疫苗，引发网友纷纷点赞。柬国会主席韩桑林称赞中国疫苗造福全人类，将有效帮助柬埔寨乃至全球防控疫情。“患难见真情”“感谢中国朋友”等成为柬社交平台高频词汇。

　　寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。中国新冠疫苗的到来，给兄弟般的柬埔寨人民带来温暖和希望，将中柬抗疫合作推进到新阶段，也为中柬命运共同体建设注入了新动力。展望后疫情时代，我们对中柬友谊的未来充满信心，中柬友谊的百花园必将更加绚丽多姿。

　　（作者为中国驻柬埔寨大使）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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