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坚持以人民为中心的人权理念（和音）

2021年03月17日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　人权保障没有最好，只有更好，各国理应本着公正、公平、开放、包容的精神，坚持不懈以合作促发展、以发展促人权，共同构建人类命运共同体

　　

　　近日，中国代表100多个国家在联合国人权理事会第四十六届会议上作共同发言，呼吁坚持以人民为中心，有效应对新冠肺炎疫情影响。中国的人权理念阐释，因应人类共同面对的挑战，反映了广大发展中国家的共同心声和愿望。

　　以人民为中心，是中国人权事业的鲜明特征。人权之本在人，民主之义在民，人民的利益应是人权事业的重要出发点和落脚点，增加人民的获得感、幸福感、安全感应是人权事业的重要追求。中国改革开放以来，按照现行贫困标准计算，7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。中共十八大以来，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。这一举世瞩目的成就不仅体现在人民收入和生活水平的提高，而且体现在确保每一个人的教育权、医疗权和住房权。中国建成了世界上最大的社会保障体系，涵盖养老、医疗、低保、住房在内方方面面。这是人类减贫史上的奇迹，也是对世界人权进步事业的重要贡献。

　　烈火见真金，考验面前更见以人民为中心的人权理念的珍贵。面对新冠肺炎疫情，中国举全国之力实施规模空前的生命大救援，不仅切实保障本国人民生命权和健康权，而且致力于深化疫情防控国际合作，加强信息共享和联防联控，努力让疫苗真正成为各国，特别是发展中国家人民用得上、用得起的公共产品。中国加入世卫组织“新冠疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，明确用于满足发展中国家之急需。中国已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。中国近日宣布向联合国维和人员捐赠30万剂新冠疫苗，优先用于非洲任务区。这些实际行动，是中国始终不渝坚守以人民为中心的人权理念的真实写照。

　　世界人权事业，需要正义力量推动。在联合国人权理事会第四十六届会议上，一方面，白俄罗斯代表71个国家作共同发言，支持中方在涉港问题上的立场和举措，反对西方国家借涉港问题干涉中国内政；古巴代表64个国家作共同发言，赞赏中国政府坚持以人民为中心的理念，支持中方在涉疆问题上的立场，敦促有关方面停止利用涉疆问题干涉中国内政。另一方面，多个发展中国家代表作共同发言，谴责有关西方国家单边强制措施严重侵犯人权，敦促其立即取消单边强制措施；白俄罗斯代表多国发言，指出英国和欧盟国家存在系统性侵犯人权行为，包括仇恨言论，美化纳粹主义，种族歧视，侵犯移民、难民、土著人等少数群体权利等。国际社会的正义之声充分表明，在人权问题上，公道自在人心。

　　充分实现和享有人权是全人类共同追求的目标，尊重和保障人权是中国共产党和中国政府的一贯立场和主张。人权保障没有最好，只有更好，各国理应本着公正、公平、开放、包容的精神，坚持不懈以合作促发展、以发展促人权，共同构建人类命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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