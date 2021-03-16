新华社开罗3月16日电（记者王尚）亚丁消息：也门联合政府一位官员16日说，数十名抗议者当天闯入位于也门亚丁的总统府，并迫使在此办公的也门总理赛义德和其他内阁成员临时撤离。

这名不愿透露姓名的官员说，数十名抗议者先在总统府前聚集，反对也门货币里亚尔持续贬值所引起的生活成本攀升，随后突破安保防线，冲进总统府。

这名官员说，包括赛义德在内的所有政府成员都被转移到亚丁的一处安全地点。也门总统哈迪长期在沙特阿拉伯办公，而赛义德和其他内阁成员则在亚丁的总统府办公。

另据当地媒体报道，事发后亚丁警察部门的负责人来到现场对抗议者进行劝说，使其撤离。

也门内战爆发后里亚尔出现大幅贬值，对民众的基本生活造成沉重打击。世界粮食计划署在去年12月曾警告说，自2015年以来，里亚尔已经贬值250%，导致食品价格上涨140%。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。多年冲突使也门经济状况持续恶化，引发严重人道主义危机。

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