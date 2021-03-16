新华社北京3月16日电（记者成欣、潘洁）日前，布基纳法索驻华大使阿达马·孔波雷、刚果共和国驻华大使达尼埃尔·奥瓦萨和苏丹共和国驻华大使加法尔·卡拉尔在京表示，近来部分西方国家和势力就涉疆问题大肆抹黑中国、诋毁中国治疆政策，实际上是借涉疆问题无端攻击中国、干涉中国内政，妄图以此破坏中国发展，非洲国家在涉疆问题上始终坚定支持中国立场。

15日，中国非洲研究院举办第七届大使讲坛，3名非洲国家驻华大使和中方学者就“非洲国家驻华大使眼中的新疆”主题进行了交流。

在发言中，孔波雷大使对中国新疆经济、教育、社会等各方面发展表示高度认可。他说，伊斯兰合作组织、世界银行及埃及、巴基斯坦、阿富汗、泰国等都曾派遣代表团访问新疆，他们对中国的反恐及去极端化成效表示赞赏。他表示，某些西方势力炒作所谓涉疆问题，实际上是对中国进行无端攻击，以服务其自身不可告人的目的。

奥瓦萨大使表示，他支持中国政府在新疆的一系列反恐措施，赞赏新疆近年来在各方面取得的巨大发展成就。他说，新疆同中国其他地区一道消除了绝对贫困，中国举世瞩目的减贫成就彰显中国共产党领导和中国社会主义制度的政治优势。新冠肺炎疫情暴发后，中国率先控制疫情，还尽己所能支援开展国际抗疫合作。刚果共和国和中国一样坚持捍卫人权，坚决反对他国干涉内政，反对一些西方势力在人权问题上采取双重标准。

卡拉尔大使曾三次到访新疆，见证了新疆多年来的发展变化。他表示，中国政府切实有效打击了恐怖活动，有力捍卫了新疆人民的生命财产安全。在访问新疆的过程中，他亲眼看到新疆人民享有安全的生活环境和充分的自由。

来自中国非洲研究院、中国社会科学院新疆智库和中国社会科学院中国边疆研究所的近80名中方学者参加了此次活动。

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