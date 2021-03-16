新华社柏林3月16日电（记者任珂 张远）欧洲专利局16日发布的数据显示，2020年收到来自中国的13432项专利申请，同比增长9.9%，中国在欧洲专利局的专利申请数量创历史新高。

与2019年相比，欧洲专利局收到的大多数技术领先地区的专利申请数量都有所下降。美国的申请数量下降4.1%，欧洲地区的申请数量下降1.3%，日本的申请数量下降1.1%。增长较大的国家除中国外还有韩国，韩国的申请数量增长9.2%。前五大专利申请国是美国、德国、日本、中国和法国。

中国专利申请最多的三个技术领域是数字通信、计算机技术，以及作为一个领域的“电力机械、仪器、能源”，其中数字通信领域专利申请占所有国家在欧洲专利局同领域专利申请的26.5%。

华为是2020年欧洲专利局第二大专利申请人，共申请3113项专利，仅次于韩国三星。OPPO、小米、京东方和中兴也位于欧洲专利局50大专利申请人之列。

受疫情影响，制药和生物技术两个领域的专利申请在所有技术领域中增长势头最猛，分别增长了10.2%和6.3%。运输业专利申请在2020年跌幅最大，下降5.5%。

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