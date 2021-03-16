新华社哈拉雷3月16日电（记者张玉亮）由中国政府援助的第二批新冠疫苗16日由津巴布韦航空公司专机运抵首都哈拉雷的罗伯特·穆加贝机场，津政府从中国购买的首批疫苗也同机抵达。

津巴布韦总统姆南加古瓦等官员到机场迎接这批疫苗。姆南加古瓦在致辞中感谢中国政府和人民向津巴布韦援助和出口疫苗。

据介绍，中国向津巴布韦援助的是国药集团新冠疫苗，津政府采购的疫苗是科兴公司新冠疫苗。

津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加表示，津政府将妥善用好这批新冠疫苗，为更多国民接种。津巴布韦将于近期启动第二阶段接种工作，学校教职员工等人群将被纳入接种范围。

中国驻津大使郭少春说，中津两国携手抗疫，在抗疫和疫苗领域开展深入合作，体现了两国是好同志、好兄弟、好伙伴和好朋友。

津巴布韦于2月15日接收了中国援助的首批新冠疫苗，并迅速部署开展第一阶段接种工作。根据津政府的疫苗分配计划，这批疫苗被用于为一线医护人员、高风险场所工作人员、新闻记者等人群接种。

去年底到今年初，津巴布韦暴发了第二波疫情，新增病例和死亡病例骤增。津政府采取了“封城”的严格管控措施，在一定程度上控制住了疫情蔓延。截至3月15日，该国累计确诊病例36504例，累计死亡1504例，累计治愈34051例。

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