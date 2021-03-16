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中国电商助力越南中小企业发展

2021年03月16日19:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内3月16日电 （记者刘刚）3月16日，阿里巴巴国际站与越南工贸部贸易促进局签署深化合作关系的谅解备忘录，并在河内举办“2021年阿里巴巴国际站国际B2B贸易电子商务峰会”大型活动。

越南工贸部副部长杜胜海对越南贸易促进局与阿里巴巴国际站签署谅解备忘录，并计划开展更为紧密、更大规模的合作表示赞赏，他希望通过阿里巴巴国际站跨境电子商务平台，促进越南企业出口，形成品牌体系。

阿里巴巴国际站总经理张阔表示，平台不断拓展与越南当地银行、协会、商业伙伴以及当地物流服务商的合作，为越南贸易数字化发展提供支撑。

越南贸易促进局局长武伯富介绍，从2020年年底开始，越南贸易促进局和阿里巴巴国际站协调并实施了先期项目，有数千家企业注册培训，300多家企业参与出口咨询、提高电子商务能力等活动，50多家农产品、水产、家具、食品等企业即将入驻阿里巴巴国际站。

阿里巴巴国际站亚太区负责人郭奕麟表示，希望与更多的越南中小企业合作，帮助其建立和完善业务网络，实现持久盈利和可持续发展。

(责编：崔越、刘慧)

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