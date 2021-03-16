新华社北京3月16日电 《参考消息》16日刊登美国《星条旗报》网站文章《走进美军驻叙利亚据点，拜登将让他们在那里驻扎多久？》。文章摘要如下：

拜登政府似乎并不急于撤走留在叙利亚的900名美国军人。这是一支规模较小的力量。

一些白宫官员认为，这支力量对防止“伊斯兰国”卷土重来，以及叙利亚总统巴沙尔及其俄罗斯和伊朗盟友夺回该地区的油田至关重要。

但是，白宫官员表示，他们正在重新评估美国在叙利亚的驻军规模，这一消息引发人们担忧，担心总统拜登可能会重新考虑目前在叙利亚的驻军部署，作为更大规模地减少驻中东美军人数的行动以及五角大楼将重点转向亚洲的计划的一部分。

在访问叙利亚东部后，美国负责中东军务的中央司令部司令肯尼思·麦肯齐12日在接受采访时说，拜登将要做什么“是人人都在问我的一个问题”。他说：“我认为新政府会考虑该问题，然后我们会获得指导意见。”

曾在奥巴马政府时期担任美国驻叙利亚大使的罗伯特·福特声称美国的战略“存在严重缺陷”，并称拜登应撤走美国在叙利亚的剩余部队。他说，“伊斯兰国”组织“在很大程度上受到遏制，没有能力威胁美国本土”。

有美国官员表示，“伊斯兰国”组织的追随者已不足1万人，其中许多人被驱赶至偏远的山区或沙漠地带，从而使其无法控制大片领土或发动大规模袭击，尤其是在叙利亚民主军控制的地区。

由于拜登政府才刚刚开始考虑在叙利亚的选项，美军指挥官态度谨慎，避免排除进一步撤军的可能性。

但他们警告说，撤军以及减少向叙利亚民主军提供空中支援、情报和其他援助，将产生“伊斯兰国”组织可能利用的安全真空。

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