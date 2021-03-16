新华社北京3月16日电（国际观察）乌东部局势再起波澜有何玄机

新华社记者李东旭 李奥 刘品然

乌克兰东部顿巴斯地区近来局势又趋紧张，关于冲突双方可能发生大规模交战的报道一时甚嚣尘上。乌东局势再起波澜，背后有何玄机？

再起波澜

2020年7月，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）与顿巴斯地区民间武装代表举行视频会议，各方就在顿巴斯地区实施全面停火达成一致。乌克兰总统泽连斯基曾表示，自停火协议达成以来，冲突双方交火频率下降，人员伤亡大幅减少，给当地带来了和平的希望。

但今年2月底以来，乌东部地区交火事件和人员伤亡有所增多。乌政府军和东部民间武装互相指责对方破坏停火协议。3月初，乌克兰内务部长顾问波采卢伊科接受电视采访时表示，乌方准备采取措施“收复”顿巴斯领土，“一切准备就绪”。与此同时，关于“乌克兰政府军向前线运送武器装备”的视频在网上流传，成为“乌政府计划发动全面进攻的证据”。一时间，舆论议论纷纷。

尽管乌东部局势出现一定程度的恶化，但从乌克兰媒体披露的情况看，目前乌政府军和东部民间武装尚未发生大规模激烈交战。

多重因素

2月19日，乌克兰国家安全与国防委员会以涉嫌从事恐怖活动为由，决定对亲俄政党领袖梅德韦丘克实施制裁。乌克兰媒体认为，这是导致乌东部地区局势紧张的直接原因，因为梅德韦丘克是近年来唯一能与俄总统普京定期见面的乌克兰政治人物，在一定程度上扮演着乌俄对话“调解员”的角色。

而在乌克兰政治学院院长博尔特尼克看来，引发乌东局势变化的根本因素是美国拜登政府上台后美俄关系不确定性增加。“如果美俄关系进一步恶化，那么西方国家的立场便是推动乌克兰局势恶化。”

美国总统拜登1月26日与普京通话时表示，美国支持乌克兰领土主权完整并反对俄罗斯对乌克兰的“入侵”。2月初，美国国务卿布林肯同乌克兰外长库列巴通话时表示，美国政府愿向乌克兰提供经济和军事支持，并将继续就顿巴斯和克里米亚问题对俄罗斯实施制裁。3月1日，五角大楼宣布向乌克兰提供总价值约为1.25亿美元的军事援助，并许诺如乌克兰国防改革取得充分进展，美国国会在2021财年拨给“乌克兰安全援助倡议”的剩余1.5亿美元资金也将划拨到位。

俄罗斯高等经济大学教授马特维切夫认为，乌克兰政府近来采取的一系列举动，目的是博取拜登的好感。

博尔特尼克还指出，当前乌东部局势紧张也与相关谈判停滞不前有关。受疫情影响，原计划2020年4月在德国柏林举行的“诺曼底模式”四国（俄罗斯、乌克兰、德国、法国）领导人峰会被无限期推迟。因俄乌双方在遵守明斯克协议等方面存在分歧，乌克兰问题三方联络小组的工作也未取得实质进展。“在此背景下，冲突双方甚至希望恶化局势，通过军事上的胜利获得政治调停中的新筹码。”

俄罗斯国际事务理事会主任科尔图诺夫认为，导致乌东部局势恶化有多重因素，其中包括泽连斯基支持率走低，需要在很多问题上满足国内“激进民族主义者”的诉求，“这使继续谈判变得困难，并加剧了局势升级的风险”。

回归和谈？

乌东部局势紧张引发外界忧虑。博尔特尼克认为，不排除发生局部激烈摩擦的可能性，但近期爆发全面冲突的可能性“非常低”。“从今年4月至6月，最可能的情况是在某些居民点或区域恢复武装战斗。”

分析人士指出，美国对乌克兰的支持力度是影响乌东部局势走向的一个重要因素。虽然美国新政府加强了对乌克兰的支持，但拜登就职后一直未与泽连斯基通话。美国媒体认为，对乌政策是拜登较为棘手的外交问题之一，涉及反腐等诸多考量。

马特维切夫认为，拜登此前曾卷入涉及乌克兰的贪腐丑闻，他可能会暂时与乌克兰保持距离。“目前，无论是乌克兰方面还是美国政府都清楚进攻顿巴斯地区的严重性，因此不会采取过激的军事行为。”

有报道称，乌克兰问题三方联络小组乌方代表克拉夫丘克日前表示，“诺曼底模式”四国领导人峰会可能将在今年4月举行，相关工作正在准备中。他同时呼吁扩大“诺曼底模式”范围，将美国代表团纳入其中。

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