新华社上海3月16日电（记者吴宇）16日一早，霏霏春雨中，位于上海市中心兴业路76号的中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆，迎来了一位特殊的客人――柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼。

走进上海传统的石库门建筑大门，是一间不大的厅堂，一张木桌以及一套茶具，还原了1921年7月中共一大在这里秘密举行时的场景。

“今年正值中国共产党建党100周年。1963年和1972年，您的父亲西哈努克亲王曾两次来这里参观。”纪念馆馆长薛峰的简要讲解，回顾了中国共产党诞生的曲折历程，也重温了中柬两国的传统友谊。

西哈莫尼静静地听取讲解，神情专注。15日甫抵上海，他即表示：“此次我怀着激动和荣幸的心情访问上海，一个重要目的就是要参观中共一大会址。”

在纪念馆门口，西哈莫尼在“中国共产党第一次全国代表大会会址”牌匾下留影，并接受了纪念馆赠送的1920年出版的第一版《共产党宣言》中译本的复制品。

“这是一处具有非凡政治与历史意义的地方。中共一大会址见证了中国共产党克服重重困难，建设国家、服务人民的历史。”西哈莫尼说。

离开兴业路76号，西哈莫尼又循着当年中共一大召开的历史足迹，前往浙江嘉兴南湖参观。1921年7月底，中共一大会议现场突遭租界巡捕房干扰，会议被迫由上海转往嘉兴南湖继续举行。

西哈莫尼是15日上午乘专机从北京抵沪访问的。西哈莫尼一行3月1日乘专机抵达北京。

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