新华社北京3月16日电 综述：德、法、意等国暂停使用阿斯利康疫苗

新华社记者

因担忧接种后可能的血栓风险，继丹麦、挪威等欧洲多国宣布暂停使用英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗后，德国、法国、意大利等国15日也宣布暂停使用这款疫苗。一些专家称，尚未观察到相关症状和这款疫苗存在直接因果关联。

欧洲多国暂停接种

德国政府15日决定暂停使用阿斯利康新冠疫苗。德国卫生部长延斯·施潘当天下午发表声明说，作出这一决定是由于新报告的血栓病例与接种阿斯利康疫苗存在时间上的关联。

德国疫苗审批机构保罗·埃尔利希研究所同日发布公报说，该机构在对德国和欧洲其他国家出现的严重血栓病例进行深入讨论后，建议德国暂停接种阿斯利康疫苗，直到欧洲药品管理局完成有关评估。

法国总统马克龙15日宣布：“出于谨慎考虑，法国暂停接种阿斯利康新冠疫苗。”法国国家药品与健康产品安全局15日发布新闻公报说，欧洲多国报告民众接种阿斯利康疫苗后出现血栓等情况，该机构建议法国暂时停用阿斯利康疫苗。

意大利药品管理局15日宣布暂时禁止使用阿斯利康新冠疫苗。管理局表示，该禁令是“临时性和预防性的”，尚待欧洲药品管理局做出决定，意大利采取的政策与德国、法国和丹麦等其他欧盟国家采取的政策类似。

西班牙卫生部15日宣布，政府在当天召开区域卫生委员会紧急会议后决定，未来15天内将暂停阿斯利康疫苗的接种，并等待欧洲药品管理局对阿斯利康疫苗的调查结果。

葡萄牙15日宣布，出于安全考虑暂停接种阿斯利康新冠疫苗，疫苗将被暂时封存，直到欧洲药品管理局完成有关评估。

葡萄牙卫生总局局长弗雷塔斯说，目前葡萄牙还没有发现接种阿斯利康疫苗后出现不良反应的案例。她建议已接种该疫苗的民众保持冷静，注意观察接下来几天的情况，如接种处出现淤血或出血，应立即就医。

塞浦路斯卫生部15日在声明中说，将暂停使用阿斯利康疫苗到3月18日，这一决定并不影响其他疫苗的使用。

报告多起“异常症状”

德国保罗·埃尔利希研究所15日发布公报说，研究所专家在分析相关不良反应报告时发现，在接种阿斯利康疫苗后不久，一些接种者出现了罕见的脑静脉血栓堆积，并伴随血小板减少、出血等症状。公报建议，如果民众在接种阿斯利康疫苗后有严重持续头痛或接种处出血等情况，应立即就医。

根据法国国家药品与健康产品安全局12日发布的报告，截至3月4日，法国民众已接种454545剂阿斯利康疫苗，报告不良反应3013例，占比约0.66%。

另据意大利媒体报道，意大利北部皮埃蒙特地区一位教师和西西里岛一名士兵近日在接种该疫苗不久后死亡，目前仍在调查这两起死亡是否与接种疫苗直接相关。

丹麦药品管理局14日晚说，该国一名接种阿斯利康新冠疫苗后死亡的女性曾出现“异常”症状。这名60岁女性接种疫苗后出现血栓，随后死亡。丹麦药品管理局在一份声明中说，她的大小血管都有凝血且血小板数值低，同时伴有出血，这些症状“极不寻常”。

挪威政府13日说，3名不到50岁的民众接种阿斯利康疫苗后出现出血、血栓和血小板低的现象，随后入院治疗。

尚未证明直接关联

一些国家政府和相关专家强调，目前尚未观察到接种阿斯利康疫苗和出现血栓之间的直接因果关联，有待进一步调查。

英国药品与保健品管理局疫苗安全首席专家菲尔·布赖恩15日说：“我们正密切评估相关报告，然而现有证据并不能证明是这款（阿斯利康）疫苗导致了相关症状（血栓）。”

布赖恩说，血栓可以自然发生，这并非罕见。英国已接种了超过1100万剂阿斯利康疫苗，接种疫苗后出现血栓的病例数并不比接种人群中可能自然出现血栓的病例数多。

塞浦路斯卫生部15日宣布暂停阿斯利康疫苗的同时也表示，没有确凿证据表明阿斯利康疫苗是导致血液凝结的原因。

阿斯利康制药公司14日发表声明说，研究人员在分析了欧盟和英国超过1700万这款疫苗接种者的安全数据后认为，没有证据显示这款疫苗会导致血栓等症状的风险升高。（执笔记者：彭茜；参与记者：张家伟、金晶、张毅荣、张保平、陈晨、赵丹亮、李洁、安晓萌、冯俊伟、谢宇智、任芊）

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