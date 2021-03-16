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美国日增新冠确诊病例显著下降

2021年03月16日16:29 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿3月15日电 （记者谭晶晶）美国日增新冠确诊病例及死亡病例出现显著下降。据美国疾病控制和预防中心15日公布的数据，14日全美报告新增确诊病例40428例，新增死亡589例，分别为去年10月上旬和11月中旬以来的最低值。

　　美疾控中心数据显示，截至14日美国近7日平均日增新冠确诊病例约6.5万例，比今年1月11日创下的最高纪录——249378例下降了78.1%；近7日平均日增死亡病例约1200例，比今年1月13日创下的最高纪录——3378例下降了56.6%。13日全美报告新增新冠住院病例3606例，远低于1月5日创下的日增18009例的最高纪录。

　　美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼日前对新华社记者说，尽管美国日增新冠确诊、死亡及住院病例数等指标有所下降，但全美感染变异新冠病毒的病例数仍在上升。他认为，公众需保持高度警惕，不能放松防控措施，否则美国很可能再度出现病例“激增潮”。

　　美疾控中心最新数据显示，截至11日全美报告变异新冠病毒感染病例4858例，其中4690例感染英国发现的B.1.1.7变异病毒，143例感染南非报告的B.1.351变异病毒，还有25例感染巴西发现的P.1变异病毒。

　　据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据，截至美国东部时间15日晚，美国累计确诊新冠病例近2950万例，累计死亡超过53.5万例。

(责编：于洋、刘叶婷)

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