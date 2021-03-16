新华社开罗3月15日电 （记者李碧念、吴丹妮）记者15日从中国驻埃及大使馆获悉，中国驻埃及大使馆当天启动在埃同胞接种新冠疫苗工作，超过5000名在埃及的中国公民将分批接种中国国药集团研发生产的新冠疫苗。

中国驻埃及大使馆公使肖军正当天接受记者采访时说，党和政府始终关心和牵挂每一位海外同胞的身体健康和生命安全，在埃及启动“春苗行动”是中国驻埃及大使馆践行外交为民的一件大事。

据肖军正介绍，埃及政府从中埃友好关系大局出发，做出特殊安排，中国公民在当地接种新冠疫苗享受埃及国民待遇，可在当地疫苗紧急接种系统上登记注册，接种免费疫苗。埃及政府将在埃中国公民纳入优先接种群体。埃方还专门指定了两家医疗机构为中国公民接种疫苗。这充分体现了中埃人民患难与共、守望相助、风雨同舟、共克时艰的兄弟情谊。

肖军正说，中方援助的首批新冠疫苗已经运抵埃及。在批准紧急使用后，埃及政府正在推动中国国药集团新冠疫苗的正常使用注册许可，埃方还表达了在本地生产中国疫苗的合作意愿。中方支持中国企业同埃及合作伙伴开展新冠疫苗研发和生产的全方位合作。

(责编：于洋、刘叶婷)