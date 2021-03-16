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中国政府将向联合国维和人员捐赠30万剂新冠疫苗

2021年03月16日14:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国3月15日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军15日致信联合国秘书长古特雷斯，通报中国将向联合国维和人员捐赠30万剂新冠疫苗，优先用于非洲任务区。

2月17日，国务委员兼外交部长王毅在安理会新冠疫苗问题部长级公开会上宣布，中方决定向联合国维和人员捐赠新冠疫苗。张军此次正式通报是中国落实将疫苗转化为全球公共产品的具体举措，体现了中国对联合国以及多边主义的切实支持。作为联合国秘书长“为维和而行动”倡议下维和人员安全议题牵头国之一，中国高度重视维和人员安全问题，支持尽快为维和人员接种新冠疫苗，保障维和人员生命健康，帮助他们更好履职。中国政府将同联合国秘书处密切配合，早日让维和人员用上中国疫苗。

抗击疫情是当今世界面临的最紧迫任务，疫苗是战胜疫情的有力武器。中国高度重视疫苗的公平分配问题，特别是在发展中国家的可及性和可负担性。目前，中国已向数十个国家和两个国际组织提供新冠疫苗援助，并向一些国家出口新冠疫苗。越来越多的国家和人民已经用上中国疫苗。

我们将继续与世界各国团结一心，共同努力，为取得全球抗疫胜利作出不懈努力。

(责编：艾雯、常红)

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