新华社内罗毕3月15日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心15日发布的疫情数据显示，非洲累计新冠确诊病例达4036415例，累计死亡107822例。部分非洲国家面临新一轮疫情风险，多国继续推进疫苗接种工作，其中索马里15日收到首批30万剂阿斯利康疫苗。

数据显示，当前累计确诊病例数居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚等。其中南非报告的累计确诊和累计死亡病例数最多，分别达1529420例和51326例。

索马里15日通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”收到首批30万剂阿斯利康疫苗。索马里卫生部表示，这批疫苗将用于为一线医务工作者、老年人和患有慢性疾病的人群接种。索马里卫生部长福西亚·阿比卡尔·努尔说，疫苗运抵时，正值该国经历新一轮疫情，希望所有一线医务工作者和高危人群积极接种疫苗。

塞拉利昂15日正式启动全国新冠疫苗接种工作，总统比奥成为该国首位接种者。比奥在启动仪式上说，希望通过亲身示范，鼓励塞拉利昂民众积极参与接种。他同时向中国等新冠疫苗提供方表示感谢。塞拉利昂多名政府官员和部分一线医护人员也于当日接种了疫苗。近期，塞拉利昂分别从中国和“新冠肺炎疫苗实施计划”获取了新冠疫苗。

乌干达免疫扩大规划项目主任阿尔弗雷德近日接受当地媒体采访时表示，乌干达的雨季即将开始，这可能使该国面临新一轮新冠感染和死亡人数的激增。

面对严峻的疫情形势，一些非洲国家连日来收紧限制措施。赞比亚卫生部长乔纳斯·昌达15日表示，该国已开始要求入境旅客提供72小时内的新冠病毒检测阴性证明，否则须在入境口岸接受检测。（执笔记者：白林；参与记者：汪平、张改萍、黎华玲、许正、赵宇鹏）

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