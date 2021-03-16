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美国新冠肺炎确诊超2948万例 占全球总数四分之一

2021年03月16日13:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿3月15日电（记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年3月15日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊29485159例，死亡535552例。过去24小时，美国新增确诊52207例，新增死亡711例。

约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，全球新冠疫情确诊病例累计超过1.2亿，美国确诊病例占全球总数近四分之一。

美国有线电视新闻网报道说，新冠病毒仍在全美范围内传播，感染水平依旧很高，新的变异病毒构成很大风险。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，美国单日新增确诊病例约6万例，仍处于“高原”之上，这是一个极度脆弱的时期，可能出现疫情回升，“这就是欧洲正在发生的情况”。福奇说，此前，欧洲疫情回升后几周，美国也出现病例激增。而最近，由于放宽防疫措施，欧洲疫情回升。

此外，美国春假临近，航空旅客出行人数出现新高。美国运输安全管理局公布的数据显示，截至15日的过去4天，美国航空旅客达520万人次，为疫情暴发以来的最高纪录。美国有线电视新闻网报道说，专家们担心春假期间人群聚集和出行会导致病例再度激增。

(责编：艾雯、常红)

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