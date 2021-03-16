新华社罗马3月15日电 （记者李洁）因新冠疫情趋紧，意大利政府本月13日通过疫情防控法令，要求从15日起将包括首都罗马在内的意大利半数以上地区划为疫情防控最高等级的红色区域，实施“封城”措施。

据意大利政府网站的信息，从本月15日至4月2日，全国有11个地区被划为疫情防控红色区域；有9个地区被列入疫情防控橙色区域。此外，由于复活节假期即将到来，意大利全境的疫情防控等级将于4月3日至6日升级为红色。

根据防控政策，红色区域内学校关闭，中小学生重回远程课堂；餐厅、咖啡馆、体育馆、健身房、博物馆等公共场所也都再次关闭。居民出行需持有工作、健康问题等合理原因的说明，禁止探亲访友。公园仍保持开放，民众可在居住地附近进行体育锻炼，但需要保持至少两米间隔等。

意大利国家高等卫生研究院的监测数据显示，该国的新冠重症患者人数正在飙升，卫生系统承受巨大压力。意卫生部的数据显示，当前该国的新冠基本传染数为1.16。在流行病学中，基本传染数是指每名感染者平均可传染的人数，该数值持续低于1，疫情才可能逐渐消散。

意大利的新冠疫苗接种计划正在推进。据政府网站公布的数据，截至15日已有超过670万人接种了疫苗，有超过200万人已接种两剂。

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