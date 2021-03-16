人民网布鲁塞尔3月15日电（记者张朋辉）3月15日，中国香港特别行政区青年代表陈颖欣在联合国人权理事会第46届会议发言，介绍香港真实情况，指出香港国安法真正保护了香港居民的人权。

陈颖欣表示，《世界人权宣言》规定的言论自由权利在2019年6月起香港发生的暴力活动中遭到严重破坏。时年71岁的伍淑清女士在人权理事会第42届会议讲述香港局势真相，指出激进分子不代表香港人民，他们不断升级的暴力活动毁坏了城市，破坏了香港大多数人的生计。黑衣暴徒们恼羞成怒，对伍女士的家族企业进行了系统性和有计划的暴力袭击，伍女士也遭到辱骂。国际媒体却淡化或忽略激进分子暴力袭击伍女士家族企业的报道。

陈颖欣表示，她介绍伍女士的遭遇，只想从两方面说明实施香港国安法的必要性。第一，随着国安法的实施，黑衣暴力活动消失了，伍女士的财产权得到了保护。第二，她无需为说出黑衣暴力活动真相而担心自己的人身安全。与西方媒体的负面报道相反，香港国安法不仅恢复了香港的法治和秩序，而且保护了香港居民的人权。

(责编：艾雯、常红)