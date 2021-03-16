中国香港特别行政区青年代表在联合国人权理事会介绍香港真实情况
2021年03月16日10:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月15日电（记者张朋辉）3月15日，中国香港特别行政区青年代表陈颖欣在联合国人权理事会第46届会议发言，介绍香港真实情况，指出香港国安法真正保护了香港居民的人权。
陈颖欣表示，《世界人权宣言》规定的言论自由权利在2019年6月起香港发生的暴力活动中遭到严重破坏。时年71岁的伍淑清女士在人权理事会第42届会议讲述香港局势真相，指出激进分子不代表香港人民，他们不断升级的暴力活动毁坏了城市，破坏了香港大多数人的生计。黑衣暴徒们恼羞成怒，对伍女士的家族企业进行了系统性和有计划的暴力袭击，伍女士也遭到辱骂。国际媒体却淡化或忽略激进分子暴力袭击伍女士家族企业的报道。
陈颖欣表示，她介绍伍女士的遭遇，只想从两方面说明实施香港国安法的必要性。第一，随着国安法的实施，黑衣暴力活动消失了，伍女士的财产权得到了保护。第二，她无需为说出黑衣暴力活动真相而担心自己的人身安全。与西方媒体的负面报道相反，香港国安法不仅恢复了香港的法治和秩序，而且保护了香港居民的人权。
(责编：艾雯、常红)
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