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欧洲数国停用阿斯利康新冠疫苗 意大利再度“封城”

2021年03月16日10:21 | 来源：新华网
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　　爱尔兰和荷兰14日宣布，将暂停接种阿斯利康新冠疫苗，法、英等国坚持推进接种该款疫苗。

　　意大利北部皮埃蒙特大区当天也宣布暂停使用该疫苗，15日起意全国大部分地区因疫情趋紧再度执行“封城”措施。

　　【多地停用】

　　爱尔兰卫生部发言人说，挪威报告数名成年人接种阿斯利康疫苗后出现血栓，爱尔兰副首席医疗官依据这一情况建议全国暂停接种该款疫苗，卫生部决定采纳这一意见。

　　荷兰卫生部说，暂停该款疫苗接种是为了防范潜在风险。

　　意大利皮埃蒙特区说，当地某名教师接种该款疫苗后死亡，正在调查死因是否与接种疫苗有关，暂停接种该疫苗仅为预防性措施。

　　阿斯利康疫苗由英国、瑞典合资制药企业阿斯利康和英国牛津大学联合研发。过去一周，欧洲多地报告接种该款疫苗后出现血栓甚至死亡的案例。丹麦、挪威、冰岛、保加利亚等国暂停接种该疫苗。而奥地利、意大利和罗马尼亚先前停用某一批次的阿斯利康疫苗。

　　【否认关联】

　　世界卫生组织、欧洲药品管理局以及一些国家政府和专家强调，在接种阿斯利康疫苗和出现血栓之间不存在因果关联，不必质疑疫苗安全性。

　　一名阿斯利康发言人14日说，分析了超过1700万人的接种数据后，无论是按年龄段、性别还是国家来看，均无证据表明，接种后血栓风险上升。

　　这名发言人说，数据表明，接种人群出现血栓的比率低于血栓在未接种疫苗人群中的发生率。

　　英国药品与保健品管理局11日说，现有证据无法确认阿斯利康疫苗导致血栓，英国民众应该在接到通知后配合接种疫苗。

　　法国总理让·卡斯泰14日说，法国将继续使用阿斯利康疫苗，“现阶段，我们必须对该疫苗有信心”。法国首都巴黎地区医疗系统不堪重负，重症监护床位紧张，眼下需要将病人转移至其他地区接受治疗。

　　意大利政府决定从15日起，包括首都罗马和金融中心米兰在内，全国大部分地区再次实行“封城”措施，关闭学校、餐厅、商店和博物馆。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)

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