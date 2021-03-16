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安保措施被批过度 美国国会警察局打算撤围栏

2021年03月16日10:21 | 来源：新华网
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　　美国国会警察局正考虑移除国会大厦周边围栏并削减国民警卫队规模，缘由是一些国会议员批评安保措施过度。

　　美国有线电视新闻网14日报道，国会警察局在一封内部邮件中列出多项措施，包括两周内移除国会大厦周边围栏，在部分区域外设置两排自行车停车架作为抵挡潜在威胁的屏障，给予警察更多反应时间。

　　国会警察局依然认为，国内暴力极端主义抬头和政治气候导致风险加剧。在一些官员看来，“独狼”式行动是眼下最大威胁。

　　国会大厦今年年初遭暴力冲击后，周围架起铁丝网围栏。这一安保措施成为国会警察局和议员争论的焦点。国会警察一度呼吁设立永久围栏，遭到议员反对。

　　退役陆军中将拉塞尔·奥诺雷在暴力冲击事件后牵头评估国会大厦的安保措施。他12日在《华盛顿邮报》一篇文章中说，国会大厦周边总长6.4公里的围栏“对预防另一场袭击毫无用处”，只会带来“虚假的安全感”，“贵而无用”。

　　此外，国会议员还不满国民警卫队继续驻守华盛顿，呼吁国会警察局考虑作出变动。

　　国会警察局内部邮件说，围栏移除后两到三周，将重新评估并且可能削减国民警卫队规模。

　　暴力冲击国会大厦事件发生后，约5100名国民警卫队员被部署在华盛顿。这些人员原定3月12日撤离。应国会警察局要求，国防部上周批准延长国民警卫队驻留时间。约2300名国民警卫队员将驻扎至5月23日。

　　国防部内部对国民警卫队驻留人数意见不一。三名国防部官员证实，有人向国防部长劳埃德·奥斯汀提议驻留人数应少于1000人，但奥斯汀最终答应了国会警察局请求的人数。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)

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