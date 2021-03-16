人民网布鲁塞尔3月15日电（记者张朋辉）3月15日，中国新疆维吾尔族妇女代表吐送尼沙·艾力和伊丽欣娜分别在联合国人权理事会第46届会议发言，她们结合自身经历，讲述维吾尔族妇女的幸福生活。

吐送尼沙·艾力表示，她是新疆和田地区和田县职业技能教育培训中心的结业学员。教培中心充分保障学员各项权利，学员们不仅学习国家通用语言文字、法律知识，还学习职业技能，掌握就业本领。她很爱美，喜欢穿好看的衣服，所以选择了缝纫和服装设计课程。

吐送尼沙表示，结业后，她通过劳务市场介绍，去一家服装企业应聘，与公司签订了劳动合同。公司给员工买了医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等。她每周工作5天，每天工作8小时。周六周日休息的时候，经常和朋友们一起逛街、游玩，享受美食。她的公司有清真食堂，伙食条件非常好，宿舍生活设施齐全，十分方便。

吐送尼沙说，凭借自己熟练的技术，她现在已经是车间主任了，每月工资4000元，生活条件得到改善，家人都过上了幸福生活。

伊丽欣娜表示，一些西方媒体对新疆非常关注，诬蔑新疆的维吾尔人没有人权。作为一名土生土长的维吾尔人，她看到的新疆与西方媒体所说完全不同。新疆的传统节日，如开斋节和古尔邦节都放假。她90岁的老奶奶每天都收看维吾尔语电视节目。她的维吾尔族朋友大多有兄弟姐妹，许多人和她一样有海外留学经历。

伊丽欣娜表示，当前新疆各族人民和睦相处，团结一致，共同追求和谐和发展。新疆是一个安居乐业的好地方。希望那些恶意的人不要伤害这个美丽的地方，也不要伤害中国各族人民的友谊。她热烈欢迎世界各地的朋友来她美丽的家乡参观，亲眼目睹真正的新疆。

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