中国新疆维吾尔族妇女代表在联合国人权理事会介绍她们的幸福生活
2021年03月16日10:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月15日电（记者张朋辉）3月15日，中国新疆维吾尔族妇女代表吐送尼沙·艾力和伊丽欣娜分别在联合国人权理事会第46届会议发言，她们结合自身经历，讲述维吾尔族妇女的幸福生活。
吐送尼沙·艾力表示，她是新疆和田地区和田县职业技能教育培训中心的结业学员。教培中心充分保障学员各项权利，学员们不仅学习国家通用语言文字、法律知识，还学习职业技能，掌握就业本领。她很爱美，喜欢穿好看的衣服，所以选择了缝纫和服装设计课程。
吐送尼沙表示，结业后，她通过劳务市场介绍，去一家服装企业应聘，与公司签订了劳动合同。公司给员工买了医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等。她每周工作5天，每天工作8小时。周六周日休息的时候，经常和朋友们一起逛街、游玩，享受美食。她的公司有清真食堂，伙食条件非常好，宿舍生活设施齐全，十分方便。
吐送尼沙说，凭借自己熟练的技术，她现在已经是车间主任了，每月工资4000元，生活条件得到改善，家人都过上了幸福生活。
伊丽欣娜表示，一些西方媒体对新疆非常关注，诬蔑新疆的维吾尔人没有人权。作为一名土生土长的维吾尔人，她看到的新疆与西方媒体所说完全不同。新疆的传统节日，如开斋节和古尔邦节都放假。她90岁的老奶奶每天都收看维吾尔语电视节目。她的维吾尔族朋友大多有兄弟姐妹，许多人和她一样有海外留学经历。
伊丽欣娜表示，当前新疆各族人民和睦相处，团结一致，共同追求和谐和发展。新疆是一个安居乐业的好地方。希望那些恶意的人不要伤害这个美丽的地方，也不要伤害中国各族人民的友谊。她热烈欢迎世界各地的朋友来她美丽的家乡参观，亲眼目睹真正的新疆。
(责编：艾雯、常红)
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