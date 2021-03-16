人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

国际观察：《观点》杂志是媒体还是打压中国的工具

厚朴
2021年03月16日09:59 | 来源：人民网-国际频道
小字号

今年2月，法国《观点》杂志记者弗洛雷斯发表了一篇针对法国斯特拉斯堡大学克里斯蒂安·梅斯特教授的文章，文中指出梅斯特教授曾发表支持中国新疆政策的言论，并指责其为“中国的爪牙”。《观点》杂志的这篇报道，借西方媒体针对中国新疆反华舆论的大趋势，加之斯特拉斯堡大学部分反华教师及汉学家的压力，促使梅斯特教授在3月果断宣布辞去斯特拉斯堡市欧洲城市合作项目伦理官的职务。

在推特上，梅斯特教授的一位支持者写道：“他辞职是为了远离小人。从1992年开始，他就相继担任（布鲁日）欧洲学院、鲁汶大学、华沙、布达佩斯、罗马、巴塞罗那大学的法学教师与副教授，现在却被《观点》杂志描述为中国的‘一个棋子’。”

始作俑者记者弗洛雷斯还在推特中声明：“我（对梅斯特）的调查无懈可击！”有趣的是，这位身在香港的法国记者，在近期没到过新疆的前提下，把梅斯特教授两年前的言论挖出来，“抽丝剥茧”绘制出一副梅斯特教授与中国的“暧昧关系”图。

《观点》杂志代表法国主流媒体的普遍立场，这一立场的有效性“剑及履及”，以迫使梅斯特教授辞职，借助反华新疆舆论，威胁法国社会中任何希望与中国亲善的合作者。不止于法国，一些在比利时等其他欧洲国家的反华汉学家，其言论的极端性，也让人怀疑他们是否与西方情报机构有着背后的联系。

指责崇尚平等自由的法国为何会发生如此事件？我们不能仅停留在认为法国媒体歪曲中国现实的阶段，就像一位法国人指出的：“在法国，一些人既支持本国的穆斯林融合，也支持中国新疆的分裂主义。”这种看似矛盾的立场，让人不难理解法国媒体对中国新疆的统一口径，总与美国所希望的方向一致。坚称独立自主的法国媒体，也难阻挡其无条件支持美国的姿态。

法国媒体普遍认同新疆存在所谓“集中营”与“种族清洗”，但这种认同建立在美国政府依赖郑国恩对新疆指控的基础上。如今，众多其他国家的研究者、机构、媒体人和网友也在社交网络上不断抛出事实与依据，拆穿郑国恩关于新疆的谎言。最近，新疆维吾尔自治区部分企业和民众正在委托律师起诉郑国恩，称郑国恩散布“强迫劳动”等涉疆谣言，致使他们的声誉受损并遭受经济损失，并向新疆地方法院提起民事诉讼申请，要求郑国恩赔礼道歉、恢复名誉并赔偿损失。

法国记者马克西姆·维瓦斯在他的著作《维吾尔族假新闻的终结》中给出案例：法德合营电视台ARTE曾播出关于维吾尔族医生恩维尔·托提的纪录片，恩维尔在片中描述如何参与摘取人体器官，并承认自己是一名罪犯。然而，身在美国的恩维尔却没有收到任何逮捕令，因为所有人都知道他在杜撰。如今，网上搜索已经找不到ARTE电视台与这段纪录片有关的痕迹。

对新疆不实报道的法国媒体记者，还有多少人记得《慕尼黑宪章》（《新闻记者的义务与权利宣言》）以及这份宪章带来的职业尊严。

(责编：艾雯、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部