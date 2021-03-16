厚朴

今年2月，法国《观点》杂志记者弗洛雷斯发表了一篇针对法国斯特拉斯堡大学克里斯蒂安·梅斯特教授的文章，文中指出梅斯特教授曾发表支持中国新疆政策的言论，并指责其为“中国的爪牙”。《观点》杂志的这篇报道，借西方媒体针对中国新疆反华舆论的大趋势，加之斯特拉斯堡大学部分反华教师及汉学家的压力，促使梅斯特教授在3月果断宣布辞去斯特拉斯堡市欧洲城市合作项目伦理官的职务。

在推特上，梅斯特教授的一位支持者写道：“他辞职是为了远离小人。从1992年开始，他就相继担任（布鲁日）欧洲学院、鲁汶大学、华沙、布达佩斯、罗马、巴塞罗那大学的法学教师与副教授，现在却被《观点》杂志描述为中国的‘一个棋子’。”

始作俑者记者弗洛雷斯还在推特中声明：“我（对梅斯特）的调查无懈可击！”有趣的是，这位身在香港的法国记者，在近期没到过新疆的前提下，把梅斯特教授两年前的言论挖出来，“抽丝剥茧”绘制出一副梅斯特教授与中国的“暧昧关系”图。

《观点》杂志代表法国主流媒体的普遍立场，这一立场的有效性“剑及履及”，以迫使梅斯特教授辞职，借助反华新疆舆论，威胁法国社会中任何希望与中国亲善的合作者。不止于法国，一些在比利时等其他欧洲国家的反华汉学家，其言论的极端性，也让人怀疑他们是否与西方情报机构有着背后的联系。

指责崇尚平等自由的法国为何会发生如此事件？我们不能仅停留在认为法国媒体歪曲中国现实的阶段，就像一位法国人指出的：“在法国，一些人既支持本国的穆斯林融合，也支持中国新疆的分裂主义。”这种看似矛盾的立场，让人不难理解法国媒体对中国新疆的统一口径，总与美国所希望的方向一致。坚称独立自主的法国媒体，也难阻挡其无条件支持美国的姿态。

法国媒体普遍认同新疆存在所谓“集中营”与“种族清洗”，但这种认同建立在美国政府依赖郑国恩对新疆指控的基础上。如今，众多其他国家的研究者、机构、媒体人和网友也在社交网络上不断抛出事实与依据，拆穿郑国恩关于新疆的谎言。最近，新疆维吾尔自治区部分企业和民众正在委托律师起诉郑国恩，称郑国恩散布“强迫劳动”等涉疆谣言，致使他们的声誉受损并遭受经济损失，并向新疆地方法院提起民事诉讼申请，要求郑国恩赔礼道歉、恢复名誉并赔偿损失。

法国记者马克西姆·维瓦斯在他的著作《维吾尔族假新闻的终结》中给出案例：法德合营电视台ARTE曾播出关于维吾尔族医生恩维尔·托提的纪录片，恩维尔在片中描述如何参与摘取人体器官，并承认自己是一名罪犯。然而，身在美国的恩维尔却没有收到任何逮捕令，因为所有人都知道他在杜撰。如今，网上搜索已经找不到ARTE电视台与这段纪录片有关的痕迹。

对新疆不实报道的法国媒体记者，还有多少人记得《慕尼黑宪章》（《新闻记者的义务与权利宣言》）以及这份宪章带来的职业尊严。

(责编：艾雯、常红)